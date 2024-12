"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma hatte eine Fehlgeburt

Emma (25) und Christian galten als das Traumpaar der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Vor allem ihr beidseitig ausgeprägter Kinderwunsch machte die beiden zu einem Perfect Match. Doch nach dem Finale verkündeten sie überraschend die Trennung. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram fragte ein Fan die 25-Jährige nun besorgt, wie es ihr mit dem starken Kinderwunsch angesichts der Trennung gehe. Emma ging daraufhin nicht nur auf ihre Gefühlslage ein, sondern berichtete auch von einem einschneidenden Erlebnis, das ihren Kinderwunsch intensivierte. "Durch eine Fehlgeburt ist dieser Wunsch immer größer geworden", schrieb sie in ihrem Statement.

Dabei stellte Emma direkt klar: "Kleiner Nachtrag: Diese Schwangerschaft war nicht mit Christian und lag vor 'Hochzeit auf den ersten Blick'." Auf die gemeinsame Kinderplanung mit Christian während der Sendung kam sie auch zu sprechen und betonte: "Ich habe aber mit der Sendung keinen Samenspender gesucht, sondern einen Mann, den ich brauche, in den ich mich verliebe, woraus dann auch eventuell Kinder entstehen."

Das Ehe-Aus von Emma und Christian hat die Fans wohl besonders überrascht. Immerhin hatten sie im Finale noch von einem gemeinsamen Leben mit Kindern geträumt. "Die grundlegenden Sachen, die stimmen müssen, die passen", hatte Christian damals zuversichtlich erklärt. Doch letztendlich war die Realität wohl eine andere. Vor wenigen Tagen erklärte die sozialpädagogische Assistentin auf Instagram das Aus der Beziehung: "Nach intensiven Gesprächen und viel Überlegung haben wir gemeinsam und in Freundschaft beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Auch wenn die Hoffnung zu Beginn groß war und wir an unsere gemeinsame Zukunft glaubten, haben wir beide erkannt, dass unsere Zukunft nicht so verlaufen wird, wie wir es uns erhofft hatten." Genaue Gründe für die Trennung haben sie bislang für sich behalten.

Instagram / emma.hadeb Emma und Christian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

