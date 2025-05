"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma heizt Liebesgerüchte an

Emma bringt die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln: Die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin zeigt sich aktuell auf Instagram an der Seite eines neuen Begleiters: Gemeinsam mit einem Mann namens Anton reiste Emma jetzt nach London. Ihren Fans liefert sie dazu einen augenzwinkernden Kommentar: "Ein bisschen zu viel geflirtet und plötzlich bist du in London." Die Reaktion auf das Video ließ nicht lange auf sich warten – zahlreiche neugierige Fragen füllten die Kommentarspalte. Viele wollten wissen, ob es zwischen Emma und Anton vielleicht mehr als nur Freundschaft gibt.

Für all die, die schon ein neues Liebespaar witterten, hat Emma jedoch eindeutige Worte gefunden. Die Yogalehrerin stellte klar: Sie und Anton seien weder ein Paar noch sei sie verliebt. Im Netz erklärte die ehemalige TV-Braut: "Wir haben einfach eine schöne Zeit hier in England und ich konnte mal aus meiner Komfortzone raus." Offenbar genießt sie das Leben als Single und die Freiheit, auch mal ganz spontan neue Erfahrungen fernab vom Alltag zu machen. Mit ihrem humorvollen Posting heizte sie die Gerüchteküche an, räumte aber selbst mit den Spekulationen auf.

Im vergangenen Jahr wagte Emma ein aufregendes Sozialexperiment: In der elften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" heiratete sie den Kandidaten Christian – und das, ohne ihn jemals vorher gesehen oder gekannt zu haben. Im großen Finale der Show entschieden sich beide für die Ehe. Ihr Liebesglück war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach der Ausstrahlung verkündeten die sozialpädagogische Assistentin und der stellvertretende Bankfilialleiter ihre Trennung auf Instagram: "Nach intensiven Gesprächen und viel Überlegung haben wir gemeinsam und in Freundschaft beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Auch wenn die Hoffnung zu Beginn groß war und wir an unsere gemeinsame Zukunft glaubten, haben wir beide erkannt, dass unsere Zukunft nicht so verlaufen wird, wie wir es uns erhofft hatten."

Instagram / emma_philippa_ Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2024

Instagram / emma.hadeb Emma und Christian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

