MrBeast crasht Rennwagen bei Formel-E-Veranstaltung in Miami

MrBeast (26) sorgte bei den "Evo Sessions" der Formel E in Miami für Schlagzeilen – jedoch anders als geplant. Am Donnerstag nahm der YouTuber als Überraschungsgast an der Veranstaltung teil und drehte eine Runde in einem der millionenschweren Elektro-Rennwagen. Doch schon in der zweiten Runde kam es zu einem dramatischen Zwischenfall: Wie Bild berichtet, verlor MrBeast die Kontrolle über das Fahrzeug, drehte sich mehrfach und krachte in die Leitplanke. Glücklicherweise blieb er unverletzt und konnte selbstständig aus dem Wagen aussteigen. "Es hat sich angefühlt, als hätte ich mich viermal gedreht", sagte er hinterher sichtlich gepackt.

Der Audi Cupra Kiro, mit dem normalerweise der deutsche Rennfahrer David Beckmann (49) antritt, erlitt beim Crash einige Schäden und musste an die Box zurückgebracht werden. Die Rennsession wurde daraufhin kurzzeitig unterbrochen, um den Vorfall zu managen. Dabei war der 26-Jährige gar nicht als Teilnehmer des Rennens vor Ort: MrBeast folgte lediglich dem Safety-Car mit angepasstem Tempo für die Dreharbeiten seines neuesten YouTube-Videos. Die insgesamt elf prominenten Teilnehmer – darunter Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Cleo Abram – erhielten zuvor ein umfassendes Coaching auf der Rennstrecke. Der Social-Media-Star jedoch war spontan zu Gast und offenbar weniger mit den Besonderheiten der Elektro-Boliden vertraut. "Kann mir jemand erklären, wie das passiert ist?", fragte er nach seinem Ausstieg verlegen.

MrBeast ist vor allem für seine philanthropischen Projekte und außergewöhnlichen Herausforderungen auf seinem YouTube-Kanal bekannt, der über 200 Millionen Abonnenten zählt. Neben seinen aufwendigen und teuren Videoproduktionen, bei denen er oft enorme Beträge spendet, zeigt er sich regelmäßig von seiner humorvollen und bodenständigen Seite. Persönlich beschreibt sich der YouTuber als Adrenalin-Junkie, der gerne Neues ausprobiert – wenngleich der Ausflug in einen Elektro-Rennwagen diesmal nicht wie geplant verlief. Seine Fans schätzen neben seiner Kreativität vor allem seinen ironischen Umgang mit Pannen wie dieser: "Das wird ein großartiges Video", soll er kurz nach dem Unfall gesagt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige