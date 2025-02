MrBeast verdient angeblich vier Millionen Euro im Monat

Dass MrBeast (26) der reichste YouTuber der Welt ist, ist bereits bekannt. Doch wie viel verdient der reichste Content Creator der Videostreaming-Plattform im Monat? Auf X wurde kürzlich ein Screenshot von den YouTube-Daten des Webstars geleakt, aus denen nicht nur seine astronomischen Aufrufzahlen, sondern auch seine gigantischen, geschätzten Einnahmen hervorgehen. Zwischen dem 20. Januar und dem 15. Februar soll er über 2,688 Milliarden Aufrufe erzielt haben und damit rund 4 Millionen Euro eingenommen haben. Hochgerechnet auf ein Jahr würde das einen Verdienst von fast 50 Millionen Euro bedeuten.

Während einigen Fans bei diesen Summen die Kinnlade herunterfällt, scheint das für andere weniger zu sein, als angenommen. "Das ist weniger, als ich dachte. [...] Ist das nur von einem Video?", fragte beispielsweise ein Nutzer unter dem Beitrag im Netz. Was im ersten Moment wie Satire erscheint, begründen einige in den Kommentaren damit, dass die von MrBeast produzierten Videos oft mehrere Millionen Euro kosten. So zum Beispiel sein legendäres Squid Game-Video, für das er satte 3,4 Millionen Euro springen ließ. Für dieses Geld ließ der Content Creator die Serie detailgetreu nachbauen und ließ insgesamt 456 Teilnehmer antreten und um ein Preisgeld in Höhe von 434.000 Euro kämpfen.

Doch nicht nur beruflich scheint für MrBeast, der mit bürgerlichem Namen James Stephen "Jimmy" Donaldson heißt, alles rundzulaufen. Anfang des Jahres verkündete der berühmte YouTuber niedliche Liebesnews: Jimmy ist vor seiner Freundin Thea Booysen auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten – und sie hat "Ja" gesagt! Dem amerikanischen Magazin People ließen sie von diesem romantischen Moment sogar einige exklusive Fotos zukommen. Darauf schmiegen sich die beiden Turteltauben in Weihnachtspyjamas eng aneinander, während die glückliche Blondine ihren Klunker in die Linse hält.

MrBeast präsentiert seine neue Show

MrBeast und Thea Booysen, "Beast Games"-Premiere, Kalifornien 2024

