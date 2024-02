Komikerin Amy Schumer wehrt sich gegen fieses Bodyshaming!

Als Stand-up-Comedian bringt Amy Schumer (42) seit Jahren ihre Fans zum Lachen – doch selbst wurde sie wegen ihres Äußeren schon des Öfteren zur Zielscheibe von gemeinen Angriffen: Unter anderem musste die New Yorkerin 2016 einen fiesen Shitstorm über sich ergehen lassen, nachdem publik wurde, dass ihr die Rolle der Barbie angeboten worden war. Nun wehrt sich Amy abermals gegen die Kritiker!

"Es fühlt sich nicht gut an, wenn das ganze Internet wütend auf dich ist", gesteht die "Dating Queen"-Darstellerin im Podcast "Not Skinny But Not Fat". Gleichzeitig liefert sie eine traurige Vermutung, wieso ihr so viel Hass entgegenschlägt: "Ich glaube, sie sind sauer, weil ich nicht dünner bin. Ich glaube, sie sind sauer, dass ich nicht hübscher bin." Zugleich glaubt sie, dass die Kritik auf einem grundsätzlichen gesellschaftlichen Problem beruht: "Ich meine, welche Frau hat jemals ihren Mund aufgemacht und wurde nicht in Stücke gerissen?"

In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post ging die 42-Jährige auch näher auf die Gründe für die derzeitige Optik ihres Gesichtes ein: "Ihr habt recht, es ist im Moment geschwollener als sonst. Ich habe Endometriose, eine Autoimmunkrankheit. […] In meiner Welt passieren gerade einige medizinische und hormonelle Dinge, aber mir geht es gut." Amy betonte, dass sie sich dafür nicht rechtfertigen müsse, aber erklärte: "Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um für Selbstliebe und Akzeptanz der Haut, in der man steckt, zu werben."

Getty Images Amy Schumer im April 2023

Getty Images Amy Schumer, Comedienne

Getty Images Amy Schumer im März 2023

