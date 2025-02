Amy Schumer teilt erschreckende Ozempic-Nebenwirkung

Amy Schumer (43) hat eine schmerzhafte Erfahrung mit dem Medikament Ozempic gemacht, das ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurde, mittlerweile aber auch von vielen Prominenten zur Gewichtsreduktion genutzt wird. Die Comedian und Schauspielerin erzählte im Gespräch mit Howard Stern (71), dass sie Ozempic vor etwa drei Jahren ausprobiert habe, allerdings mit drastischen Nebenwirkungen zu kämpfen hatte. "Ich war wie ans Bett gefesselt, ich habe mich übergeben und hatte keine Energie", schilderte Amy ihre Erlebnisse. Die Mutter eines Sohnes, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris Fischer großzieht, fügte hinzu, dass sie zwar schnell 14 Kilogramm verloren habe, durch die Einstiche der wöchentlichen Spritzen aber kaum noch in der Lage gewesen sei, ihren Alltag zu bewältigen.

Die Ursache für ihre extreme Reaktion sieht Amy in dem GDF15-Gen, das auch für ihre starke Schwangerschaftsübelkeit verantwortlich war. Dieses Gen kann eine erhöhte Anfälligkeit für Übelkeit verursachen, eine Nebenwirkung, die bei anderen Ozempic-Anwendern nicht zwangsläufig auftritt. Obwohl das Medikament ihr physisch zusetzte, räumte Amy ein: "Ich habe 14 Kilogramm abgenommen. Ich sah großartig aus, konnte meinen Kopf aber nicht mehr vom Kissen heben, also was bringt es?" Zudem kritisierte sie andere Prominente, die angeblich nicht zur Offenheit über ihre Nutzung des Medikaments neigen würden. Bereits früher scherzte sie ironisch über angebliche Aussagen von Stars: "Alle sagen, sie essen kleinere Portionen. Hört auf, seid ehrlich!"

Privat ist Amy für ihre ehrliche und offene Art bekannt, auch wenn es um sensible Themen geht. Mit ihrem Mann Chris, einem Koch, führt sie seit 2018 eine Ehe, die sie öffentlich oft mit Humor kommentiert. Ihr fünfjähriger Sohn Gene, den das Paar liebevoll gemeinsam erzieht, spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Obwohl die Hollywood-Komikerin ihre Mutterschaft genießt, hat sie in der Vergangenheit auch offen über Herausforderungen, wie ihre Schwangerschaftsprobleme, gesprochen. Mit ihrer Erfahrung rund um Ozempic zeigt sie, dass selbst Prominente mit Problemen kämpfen, die auf menschlicher Ebene gut nachvollziehbar sind – auch wenn diese oft nur hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

MEGA Amy Schumer und ihr Söhnchen Gene David, April 2021

Anzeige Anzeige