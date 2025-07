Badenixe: Paris Jackson lässt im Urlaub die Hüllen fallen

Paris Jackson (27) genießt derzeit den Sommer in vollen Zügen und gewährt ihren Instagram-Followern Einblicke in ihre unbeschwerten Momente. In einem kürzlich geposteten Video in ihrer Story zeigt sich die Tochter des verstorbenen Michael Jackson (✝50) bei einem abenteuerlichen Sprung von einer Schaukel in einen idyllischen See in Kalifornien. Bekleidet war die Sängerin dabei nur mit schwarzen Bikinihöschen und auffälligen Halsketten, während sie mittendrin in der Luft eine Drehung ausführte, bevor sie ins kühle Wasser eintauchte. "Das süße Leben in Kalifornien", schrieb sie zu den Bildern, die auch einen Schnappschuss im See mit ihrem Verlobten Justin.

Die romantische Stimmung wurde von Paris und Justin, dem Musikproduzenten, der 2022 in ihr Leben trat, liebevoll ausgekostet. Im Dezember vergangenen Jahres verkündeten die beiden ihre Verlobung, und seitdem dreht sich bei Paris vieles um die Planung des großen Tages. Im Gespräch mit Access Hollywood verriet sie, dass ein Astrologe dabei hilft, den perfekten Zeitpunkt für die Hochzeit zu wählen. Auch Details wie das Kleid und die Location sind bereits entschieden, doch einen offiziellen Termin hat das Paar noch nicht genannt. Spekulationen zufolge könnte die Hochzeit an einem bedeutungsvollen Tag wie dem Todestag ihres Vaters am 25. Juni oder dem 7. Dezember stattfinden, wenn laut Paris die Himmelskörper im Schützen günstig stehen.

Paris' ungezwungene, naturverbundene Ausstrahlung zeigt eine ganz andere Seite der Sängerin, die sich in der Vergangenheit auch ernsthaften Themen widmet. So legte sie vor Gericht Einspruch bezüglich der finanziellen Angelegenheiten aus dem Nachlass ihres berühmten Vaters ein. Sie monierte unter anderem hohe Auszahlungen an Anwaltskanzleien ohne ausreichende Aufzeichnungen. Bekannt für ihre Offenheit in emotionalen und spirituellen Belangen, scheint Paris dennoch einen Weg gefunden zu haben, ihr Leben mit einer Balance aus Leichtigkeit und Verantwortung zu füllen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Jackson im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / parisjackson Paris Jackson, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Justin Long an seinem Geburtstag, 2024