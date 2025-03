Werden die "Harry Potter"-Stars in neuer Serie auftauchen?

Die lang ersehnte Harry Potter-Serie von HBO nimmt weiter Gestalt an, doch eines steht jetzt fest: Bekannte Gesichter aus den Filmen werden den Fans hier nicht begegnen. Laut Sarah Aubrey, einer hochrangigen Führungskraft bei der Produktionsfirma, sollen ausschließlich neue Schauspieler die ikonischen Rollen übernehmen. "Wir wollen die Schauspieler aus den Filmen nicht wiederverwenden", betont sie im Gespräch mit Hollywood Reporter. Fans dürfen sich also nicht auf Daniel Radcliffe (35), Rupert Grint (36), Emma Watson (34) und Co. freuen.

Stattdessen hat HBO bereits damit begonnen, neue Schauspieler für ikonische Rollen wie Professor Dumbledore zu verpflichten, um die Zauberwelt erneut auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. "Die Besetzung ist für uns ein gewaltiger Schritt. Die Charaktere, die wir suchen, sollen für ein Jahrzehnt in dieser Rolle bleiben", erklärt Sarah. Laut Deadline befindet sich die Oscar- und Emmy-nominierte Schauspielerin Janet McTeer in Verhandlungen für die Rolle der Professorin Minerva McGonagall. Zudem soll der BAFTA-nominierte Paapa Essiedu die Rolle von Severus Snape übernehmen, der durch Alan Rickman (✝69) einst zum Publikumsliebling wurde.

Die Entscheidung, auf ein komplett neues Ensemble zu setzen, ist nicht ohne Risiko. Die "Harry Potter"-Filme prägten eine ganze Generation, weshalb es nicht einfach sein wird, die alten Darsteller aus den Köpfen der Fans zu verdrängen. HBO verfolgt mit der Serie jedoch das Ziel, eine getreue Adaption der Bücher von J.K. Rowling (59) zu präsentieren. Mit einer Laufzeit von acht Stunden pro Staffel soll tiefer in die magische Welt eingetaucht werden. Die aufwendige Serie wird in den Warner Bros. Studios Leavesden produziert – dem Drehort der Originalfilme. Die Veröffentlichung ist für 2026 oder 2027 geplant und soll den Fans nie zuvor gesehene Einblicke in Hogwarts und die Welt von "Harry Potter" bieten.

SIPA PRESS / ActionPress Alan Rickman in "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

Getty Images Hogwarts-Schild in den Warner Bros. Studios

