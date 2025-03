Bradley Cooper gibt sein Debüt als Kameramann in New York

Bradley Cooper (50) und Will Arnett (54) wurden bei nächtlichen Dreharbeiten für ihren neuen Film "Is This Thing On?" in New York City gesichtet. Dabei führt Bradley nicht nur Regie, sondern hat auch sein Debüt als Kameramann. Zwischen den Filmaufnahmen gab Bradley dem Hauptdarsteller Will Anweisungen, wie Daily Mail berichtet. Außerdem machte Bradley zwischendurch eine Pause auf einer Treppe, während Will in einer Drehpause beim Essen zu sehen war.

Das Projekt, das von Bradley gemeinsam mit Will und Mark Chappell geschrieben wurde, erzählt die Geschichte von Alex und seiner Frau Tess, gespielt von Will und Laura Dern (58), deren Ehe leise zerbricht. Während Alex neuen Lebenssinn in der Comedy-Szene von New York sucht, steht Tess vor den Opfern, die sie für die Familie gebracht hat. An der starbesetzten Produktion, die von Searchlight Studios realisiert wird, wirken auch Schauspieler wie Sean Hayes und Andra Day (40) mit. Für Bradley ist dieser Film nicht nur eine weitere Regiearbeit, sondern eine Gelegenheit, seine Leidenschaften für Schauspiel und Technik zu vereinen – und er nimmt als Kameramann eine zusätzliche Herausforderung an.

In einem Interview mit dem Podcast "The Pat McAfee Show" schwärmte Bradley von den Parallelen zwischen Filmemachen und Teamsport: "Wenn einer von elf Leuten einen Fehler macht, gerät der gesamte Ablauf ins Stocken – genau wie auf einem Filmset." Bradley, der bereits neun Oscar-Nominierungen vorzuweisen hat, betonte die Bedeutung jedes einzelnen Teammitglieds bei einer Filmproduktion. Nach seinen Erfolgen wie dem Mitwirken an "A Star Is Born" bleibt Bradley ein vielseitiger Künstler, der immer wieder überrascht. Privat hat er zusammen mit Model Irina Shayk (39) eine Tochter namens Lea de Seine (7), mit der er immer wieder bei Events gesichtet wird, zuletzt dem Super Bowl. Irina und Bradley trennten sich 2019 und seit Oktober 2023 sollen Bradley und Gigi Hadid (29) ein Paar sein.

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Backgrid / ActionPress Bradley Cooper und Töchterchen Lea, September 2024

