Bruce Willis verzichtete auf Mega-Gage für Dreh mit Legende

Bruce Willis (69), bekannt aus Blockbustern wie "Stirb langsam", sorgte 1994 für Aufsehen, als er zugunsten eines Herzensprojekts auf 99 Prozent seiner üblichen Gage verzichtete. Statt der damals für ihn üblichen 15 Millionen Dollar nahm der Schauspieler lediglich den Mindestlohn der Schauspieler-Gewerkschaft, rund 1.400 Dollar pro Woche, an, um an der Tragikomödie "Nobody's Fool" mitwirken zu können. Der Grund? Bruce wollte um jeden Preis mit der Hollywood-Legende Paul Newman (✝83) zusammenarbeiten, der in dem Film die Hauptrolle übernahm. "Mach dir keine Sorgen um Geld. Wir werden eine gute Zeit haben", soll Bruce laut dem spanischsprachigen Portal espinof.com gegenüber Regisseur Robert Benton gesagt haben.

Der Film, der mit einem schmalen Budget von 20 Millionen Dollar gedreht wurde, brachte Bruce und Paul vor die Kamera und wurde von Kritikern insbesondere für die Chemie des Duos gelobt. Bruce spielte darin den selbstgefälligen Bauunternehmer Carl Roebuck, der wiederholt mit der von Pauls verkörperten Figur Sully aneinandergerät. Trotz der improvisierten Mittel überzeugte der Film das Publikum und spielte weltweit etwa 39 Millionen Dollar ein. Paul, der für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert wurde, soll erst später erfahren haben, dass Bruce und er bereits an einer anderen Produktion indirekt beteiligt waren: Der aufstrebende Bruce war 1982 als Statist im Hintergrund seines Films "The Verdict" zu sehen.

Der "Pulp Fiction"-Darsteller zeigte sich später beeindruckt von Paul, den er als Vorbild für Schauspielkunst und Leidenschaft angesehen habe. "Paul Newman ist unglaublich", schwärmte er in einem Interview mit Playboy und lobte Pauls unermüdlichen Einsatz, auch mit 70 Jahren immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Neben den gemeinsamen Dreharbeiten sei die Zeit am Set von "Nobody's Fool" von gegenseitigem Respekt und einem besonderen Humor geprägt gewesen: "Wir haben eine Menge Zeit damit verbracht, uns gegenseitig auszulachen und zu ärgern." Für Bruce bleibe die Zusammenarbeit eines der bedeutendsten Erlebnisse seiner Karriere.

Getty Images Bruce Willis und Paul Newman bei der Einweihung des Painted Turtle Camp in Kalifornien

Getty Images Bruce Willis im Juli 2018

