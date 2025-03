Diese "Are You The One?"-Kandidaten sind am beliebtesten

Die aktuelle Staffel Are You The One? erreichte kürzlich die Halbzeit. Das bedeutete, dass die Trashologinnen wieder einmal eine Zwischenbilanz zogen – und anhand der Followerzahl auf Instagram herausfanden, welche der Kandidaten bei den Fans am besten ankommen. Wie die Podcasterinnen, die Reality-TV psychologisch analysieren, jetzt enthüllen, gibt es einen Teilnehmer, der besonders heraussticht: Josh konnte im Laufe der Folgen 12.000 Follower dazugewinnen und liegt damit auf dem ersten Platz. Hinter dem Musiker befinden sich Anna, die mit einem Zuwachs von 8.000 Followern auf dem zweiten Platz landet, und Nasti, die 6.000 neue Follower auf ihren Social-Media-Account zog und so den dritten Platz belegt.

Der Amtsassistentin, der derzeit insgesamt 11.200 Fans folgen, ist allerdings eine Mitstreiterin dicht auf den Fersen: Auch Nadja konnte 6.000 Follower für sich gewinnen, befindet sich mit 11.100 Followern aber trotzdem auf dem vierten Platz. Kandidatin Joanna darf sich dagegen über den fünften Platz freuen: Die Store Managerin konnte 5.000 Menschen davon überzeugen, ihr auf Instagram zu folgen und hat nun eine Followerzahl in Höhe von 7.290 Menschen.

Auf den letzten Plätzen sieht es hingegen dürftig aus. Drei "Are You The One?"-Boys konnten nur wenige Zuschauer für sich gewinnen und bilden so das Schlusslicht: Kandidat Enes konnte im Laufe der Ausstrahlung nur 950 dazu bewegen, den Follow-Button zu klicken, während sein Mitstreiter Dino 674 Follower für sich gewann. Am schlechtesten schneidet Kaan ab. Der Barkeeper hat lediglich einen Followerzuwachs von 351 Menschen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Josh

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Joanna "Are You The One?"-Kandidatin posiert am Strand

Anzeige Anzeige

Anzeige