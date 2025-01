Sie sind die Kandidaten der neuen "Are You The One?"-Staffel

Liebhaber des Reality-TVs aufgepasst: Are You The One? geht in die nächste Runde! Wie RTL jetzt bekannt gibt, suchen erneut 21 Singles nach ihrem Perfect Match. Gelingt es den Frauen und Männer in diesem Jahr, das Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro mit nach Hause zu nehmen? Ein Blick auf die Teilnehmerliste verrät bereits jetzt: Die Ladys werden in der Überzahl sein! Mit dabei sind die Studentin Anna aus Köln, Influencerin Camelia aus Dortmund, Immobilienkauffrau Chiata aus Neuss und Friseurin Deisy aus Düsseldorf. Dazu gesellen sich Tattoo- und Make-up-Artistin Ina aus Bielefeld, Joanna aus Stuttgart, Nadja, die als DJane für Stimmung sorgen kann, sowie Nasti aus Kiel. Um die Frauentruppe zu vervollständigen, fehlen noch Selina, Bürokauffrau aus Nürnberg, Abbuchungsmanagerin Sophia und Content Creatorin Tori aus Polen. Die Altersspanne liegt zwischen 23 und 30 Jahren. Ab dem 4. Februar 2025 können Fans jeweils dienstags auf RTL+ die erscheinende Doppelfolge anschauen, die von Sophia Thomalla (35) moderiert wird.



Natürlich dürfen auch die potenziellen Matches nicht fehlen. Die männliche Fraktion bilden Sales Manager Danish aus Garbsen, Dino aus München – nicht zu verwechseln mit Dion aus Pfungstadt – und BWL-Student Enes. Auch Influencer Josh aus Monaco sowie Joshua aus Aachen stürzen sich in das Dating-Abenteuer. Barkeeper Kaan aus Hürth kann seinen Mitstreitern ab und an einen netten Drink zaubern. Um auf die Anzahl von zehn Männern zu kommen, fehlen noch Sinan, Sales Manager und gelernter Modeberater aus Berlin, und Tano, Maschinenführer aus Siegen.

Ob diese Gruppe an Frauen und Männern mehr Glück hat? Ihre Vorgänger scheiterten nämlich kläglich. Sie verloren das Preisgeld, das sie sogar auf 220.000 Euro erhöhen konnten. Im Promiflash-Interview resümierte Jana Klein anschließend: "Ich bin ehrlich, ich habe dort einige Fehler gemacht, aber trotzdem saß ich am Ende mit meinem Perfect Match zusammen." Die Schuld sah sie offenbar nicht bei sich.

RTL / Frank Beer Moderatorin Sophia Thomalla und die Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Instagram / janakl__ Jana Klein, Reality-TV-Darstellerin

