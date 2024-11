Bradley Cooper und Irina mit Tochter Lea auf Halloween-Tour

Bradley Cooper (49) und Irina Shayk (38) wurden gestern bei einem gemeinsamen Halloween-Ausflug mit ihrer Tochter Lea (7) in New York City gesichtet. Auf Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie das Trio auf seiner "Süßes-oder-Saures"-Tour durch das West Village schlendert. Während der Schauspieler in ein plüschiges Tierkostüm schlüpfte, präsentierte sich Irina als Lara Croft aus "Tomb Raider", komplett mit Oberschenkelholster und langem Zopf. Lea, als kleine Hexe verkleidet, mit grünem Gesicht und Besen, machte den schaurigen Spaziergang durch die Straßen von Manhattan perfekt.

Bereits vor dem abendlichen Halloween-Spaß verbrachten der Filmstar und seine Tochter einen entspannten Nachmittag, während Paparazzi Fotos von ihnen im Greenwich Village schossen. Lea ist darauf in einer lässigen Kombi aus braunen Hosen und einem T-Shirt mit roten Herzen und Blitzen zu sehen. Bradley trug ein unauffälliges, schwarzes Outfit und begleitete seine Tochter, die ein Eis aß.

Bradley und Irina waren von 2015 bis 2019 ein Paar. Seit ihrer Trennung pflegen die ehemaligen Turteltauben ein positives Verhältnis für das Wohl ihres Kindes. Die Ex-Partner gehen heute ihren eigenen Weg. Bradley ist seit Ende 2023 mit Gigi Hadid (29) liiert, und das Paar hat im Sommer sogar mit Lea und Bradleys Mutter, Gloria Campano, Urlaub auf Sardinien gemacht.

Anzeige Anzeige

Jose Perez / Backgrid Irina Shayk, Bradley Cooper und Tochter Lea an Halloween 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige Anzeige