Schwangere Paulina Pilch leidet unter Ohnmachtsanfällen

Gestern machte Paulina Pilch bekannt, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Im Promiflash-Interview verrät die Reality-TV-Bekanntheit nun ein paar Details zu ihrer Schwangerschaft. So sehr sie sich auch über ihre anderen Umstände freue, verlangen diese ihr offenbar einiges ab. "Ich habe leider momentan häufig Ohnmachtsanfälle und das macht mich sehr schlapp, aber sonst geht es mir soweit gut, zum Glück", gesteht die werdende Mutter ehrlich.

Auf Instagram machte Paulina ihre Baby-News publik. Dazu teilte die TV-Darstellerin niedliche Schnappschüsse, auf denen sie und ihr Partner Adi ein Ultraschallbild ihres noch ungeborenen Kindes überglücklich in die Kamera halten. "Fügen ein neues Mitglied zu unserer Gruppe hinzu", freute sich Paulina zu den Fotos. Aktuell befindet sie sich im vierten Monat ihrer Schwangerschaft, wie sie Promiflash weiter verrät.

Paulina erlangte im deutschen Reality-TV durch Formate wie Are You The One – Reality Stars in Love Bekanntheit. Dort kam sie Männern wie Paco Herb oder Max Bornmann näher. Nun setzt sie ihre Prioritäten allerdings ganz anders – und freut sich auf ihre Schwangerschaftsreise und das Leben als Mama. An ihrer Seite ist dabei stets ihr Freund Adi – die Liebe zu ihm machte sie im November 2023 offiziell.

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch Babyverkündung

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch mit ihrem Freund

