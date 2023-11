Vergeben: "Are You The One"-Paulina teilt süßes Couple-Pic!

Sie hat endlich den richtigen Mann gefunden! Paulina Pilch suchte zuletzt bei Are You The One – Reality Stars in Love nach der großen Liebe. Die Brünette ließ nichts unversucht und knutschte in der Kuppelshow unter anderem mit Paco Herb und Max Bornmann. Letzterer war sogar ihr Perfect Match – dennoch wollte es mit der großen Liebe nicht klappen. Jetzt kann sie sich aber umso mehr freuen: Paulina ist vergeben und teilt ein süßes Pärchenbild!

"Ich bin vergeben. Ich habe jemanden ganz, ganz Tolles gefunden und wir sind mittlerweile auch zusammengezogen", verkündet sie freudestrahlend in ihrer Instagram-Story. Die beiden haben sogar schon den nächsten Schritt gewagt: "Ich bin für ihn nach Hamburg gezogen." In der nächsten Sequenz teilt sie ein Spiegelselfie von sich und ihrem neuen Freund. Der Unbekannte legt seinen Arm um Paulina und schmiegt sich an seine Freundin.

Vor einigen Monaten hatte sich die Influencerin bereits verraten. Sie postete ein Pärchen-Pic von sich und einem Mann in ihrer Story, das sie kurz darauf wieder löschte. Daraufhin kursierten Gerüchte, dass Paulina vergeben sein könnte.

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch im Juli 2022

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Realitystar

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

