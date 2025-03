5.000 Euro: Anne Wünsche kauft in Dubai spontan einen Hund

Anne Wünsche (33) befindet sich derzeit noch in Dubai und tritt schon bald die Heimreise an. Wie die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story preisgibt, tätigte sie in ihren letzten Stunden im arabischen Emirat aber einen ungeplanten Kauf. Sie traf in einem Tierladen auf einen kleinen Chihuahua, der in einem Glaskasten saß und sie mit traurigen Augen anguckte – und weil ihr seine Situation das Herz brach, konnte sie nicht an ihm vorbeigehen. "Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Aber eins war klar: Dieser Hund kann da nicht bleiben", schildert die dreifache Mama. Für den Vierbeiner, den sie Koko getauft hat, legte sie außerdem eine beachtliche Summe hin. "Ihr könnt ja mal raten, was dieser kleine süße Fratz gekostet hat", erzählt sie und fügt hinzu: "5.000 Euro."

Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin empfand so viel Mitgefühl, dass sie den Kleinen retten musste – insbesondere als sie sah, wie er sich auf den Rücken legte, also in eine "Position von Unterwerfung", als ein Mitarbeiter vorbeikam. "Ich habe dann ehrlich gesagt nicht lange überlegt und dachte mir: 'Komm, ich arbeite so viel, sche*ß drauf. Andere kaufen sich eine Louis Vuitton und ich hole diesen Hund da jetzt raus", führt sie weiter aus. Anne wird das Tier allerdings nicht behalten. Es sei nun ihre Aufgabe, "ganz schnell jemanden zu finden, der diesen Hund übernehmen kann, damit ich weiß, der hat jetzt ein gutes Leben". "Notfalls bereiten wir ihn so weit vor, dass er nach Deutschland kommt, aber ich wollte ihn da nicht lassen. Auf gar keinen Fall, das kam für mich nicht infrage", schließt das Erotikmodel ab.

Abgesehen von der Situation mit der Fellnase genoss Anne ihre Zeit in Dubai aber wohl in vollen Zügen. Wie sie kürzlich im Netz preisgab, kann sie sich nämlich auch sehr gut vorstellen, dorthin auszuwandern. "Aber nicht auf Dauer – nur für ein bis zwei Jahre und dann wieder woanders hin", erklärte die OnlyFans-Bekanntheit. An der bevölkerungsreichsten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate gefällt ihr eine Sache ganz besonders: "[In Deutschland] wird man häufig als hochnäsig oder arrogant dargestellt, wenn man Erfolg hat. [...] In Dubai dagegen werden einem keine Träume ausgeredet, sondern sie werden bestärkt", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Hund Koko

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige