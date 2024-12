Wie süß: Michael Jacksons Tochter Paris hat sich verlobt

Es gibt wundervolle Nachrichten von Paris Jackson (26). Die Schauspielerin hat sich mit ihrem langjährigen Partner Justin Long verlobt. Das verkündet die Tochter von Musiklegende Michael Jackson (✝50) jetzt auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform präsentiert die US-Amerikanerin einige Schnappschüsse, auf denen ihr Schatz vor ihr niederkniet und die Frage aller Fragen stellt. Auch ein Foto des Verlobungsrings teilt Paris voller Freunde in ihrer Story sowie eine Aufnahme, auf der sie und Justin sich leidenschaftlich küssen.

Zusätzlich zu der freudigen Nachricht und den Verlobungsbildern teilt Paris noch zahlreiche weitere Fotos von sich und Justin, der den Spitznamen Blue trägt. Denn offenbar gibt es einen weiteren Grund zum Feiern: den Geburtstag ihres Liebsten. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein süßer Blue", gratuliert Paris auf herzliche Weise und schwärmt: "Das Leben mit dir in den letzten Jahren war ein unbeschreiblicher Wirbelwind, und ich könnte mir niemanden vorstellen, der perfekter für mich wäre, um das alles zu tun. Danke, dass ich dein sein darf. Ich liebe dich."

Mit ihrem Justin ist Paris ungefähr seit 2022 liiert. Rund zwei Jahre zuvor verriet die Sängerin laut Daily Mail jedoch, dass sie überwiegend an Frauen interessiert sei. Vor ihrer Beziehung mit Justin soll die 26-Jährige eine Romanze mit Model Cara Delevingne (32) gehabt haben. Außerdem kursierten Liebesgerüchte über sie und Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (34). Nun hat die Patentochter von Elizabeth Taylor (✝79) aber allem Anschein nach in Justin die große Liebe gefunden.

Instagram / parisjackson Paris Jackson bekommt Antrag, 2024

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Justin Long an seinem Geburtstag, 2024

