Pierce Brosnan überrascht als unerwarteter Gast in Dorflokal

Hollywood-Star Pierce Brosnan (71) hat die Belegschaft eines kleinen italienischen Restaurants in Shenley, Hertfordshire, mit seinem Besuch überrascht. Am Montag kehrte der ehemalige James Bond-Darsteller, bekannt aus Filmen wie "GoldenEye", ins "L'Italiana" ein und ließ sich von der authentischen italienischen Küche begeistern. Die Mitarbeiter des Restaurants beschrieben den 71-Jährigen laut The Sun als "super freundlich". Auf Facebook teilte das Lokal ein Foto von Pierce, der neben einem Kellner posiert, versehen mit dem Kommentar: "Geschüttelt, nicht gerührt! Wir hatten die unglaubliche Ehre, die Legende Pierce Brosnan bei uns zu Gast zu haben!"

Diese Woche machte Pierce jedoch nicht nur in Shenley von sich reden. Der irische Schauspieler zog auch in London die Aufmerksamkeit auf sich, als er auf Instagram ein elegantes Foto teilte, das Fans ins Schwärmen brachte. In einem schwarzen Smoking, kombiniert mit einer weißen Weste und polierten Lacklederschuhen, erinnerte Pierce an seine Zeit als Geheimagent 007. Mit zurückgekämmtem Haar und einer goldenen Uhr am Handgelenk lehnte er lässig gegen einen stilvollen BMW. Die Reaktionen auf die Bilder ließen nicht lange auf sich warten: "Wow, James Bond ist zurück", kommentierte ein Fan begeistert. Ein anderer fügte hinzu: "Man verliert diesen Bond-Look nie!"

Privat liebt Pierce das ruhige Leben und gibt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag mit seiner Frau Keely Shaye Smith (61), mit der er seit 2001 glücklich verheiratet ist. Der aus Irland stammende Schauspieler hat fünf Kinder, darunter zwei aus seiner ersten Ehe mit der 1991 verstorbenen Cassandra Harris. Trotz seines Star-Status' bleibt Pierce bodenständig, wie sein Besuch in dem kleinen Lokal zeigt. Seine entspannte Art beweist einmal mehr, dass echte Hollywood-Ikonen eben doch ganz nahbar sein können.

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Getty Images Pierce Brosnan und Keely auf der Met Gala 2023

