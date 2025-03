"Promis unter Palmen"-Beef: Yvonne bekommt Video von Peter

Kann die Stimmung zwischen Yvonne Woelke (45) und Iris Klein (57) noch schlechter werden? Die Redaktion von Promis unter Palmen legt es darauf an – und sendet Yvonne kurzerhand eine Video-Botschaft von Peter Klein (57). Zu diesem Zeitpunkt streitet die Schauspielerin die Beziehung zu dem Ex von Iris noch ab – der lässt aber bereits mit seiner Begrüßung die Bombe platzen. "Hallo Baby, ganz liebe Grüße von hier ins entfernte Thailand", strahlt der Schlagersänger in die Kamera. Die Reaktion von Iris auf den Anblick ihres Ex-Ehemanns spricht Bände. "Halt die Fresse", sagt sie dem Bildschirm zugewandt, aus ihren Augen schießen Blitze und sie streckt ihm ihren Mittelfinger entgegen.

Yvonne scheint die ganze Situation ganz schön peinlich zu sein – den Mitkandidaten fehlen erst einmal die Worte. Claudia Obert (63) kann die Reaktion von Iris nachvollziehen. "Die haben halt beide einen miesen Charakter", schießt die 57-Jährige. Das lässt Yvonne nicht auf sich sitzen: "Die betrogene Ehefrau, diese Rolle hat sie einfach drauf. Die Frage ist, wie lange will sie es denn noch durchziehen." Ihrer Meinung nach gleiche das Verhalten von Iris inzwischen einer Marketing-Strategie. Ganz anders sehen das sicher der neue Partner des Realitystars Stefan Braun und ihre Tochter Jenny Frankhauser (32). "Ich bin unendlich stolz auf dich, was du mitmachen und verkraften musstest und dass du dein Lächeln dabei nie verloren hast", schwärmt Jenny in einer Video-Botschaft an ihre Mama.

Während Iris bereits von Anfang an um den Sieg bei "Promis unter Palmen" kämpfte, stieß Yvonne erst als Nachzüglerin dazu. Schon bei der Begrüßung wurde klar, dass die Blondine die allerletzte Person war, die die Mutter von Daniela Katzenberger (38) in diesem Format hätte sehen wollen. "Das ist die Drecksschlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat", wetterte sie gegen die 45-Jährige und schlug mit ähnlich unfreundlichen Worten auch eine formale Geste von Yvonne aus: "Schlampen gebe ich nicht die Hand."

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Joyn / Tan Nian Xing Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen"

