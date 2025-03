"Promis unter Palmen"-Melody gesteht Menowin ihre Liebe

Melody Haase (31) scheint in einem gewaltigen Gefühlschaos gefangen. Eigentlich bandelte die Reality-TV-Bekanntheit bei Promis unter Palmen mit Kollege Nikola Glumac (29) an. Zwischen den beiden wurde es schon richtig heiß. Als es in der Show schließlich einen Spa-Abend für zwei zu verschenken gibt, entscheiden sich die Kandidaten gnädig, dass die beiden sich zurückziehen dürfen. Doch die Romantik ist ganz schnell passé. Während eines Gesprächs in der Badewanne über Zukunftsvorstellungen kommt es plötzlich zum Streit. Melody sucht das Weite und zieht sich in Begleitung von einem Glas Champagner zurück. Nachdem sie ein wenig allein gegrübelt hat, sorgt die Influencerin dann für einen unerwarteten Plot-Twist: Sie geht zu ihrem alten Freund Menowin Fröhlich (37) – und gesteht ihm ihre Gefühle.

Leicht beschwipst und sichtlich emotional sucht Melody Menowin auf, der im Wohnzimmer auf dem Sofa schon im Halbschlaf ist. Während sie sich anfänglich noch ziert, nimmt sie, als das Licht ausgeht, schließlich ihren Mut zusammen und gesteht unter Tränen: "Ich, meinerseits, habe mich aus Versehen in dich verliebt." Der ehemalige DSDS-Finalist scheint nicht so recht glauben zu können, was er da hört. "Schei*ße!", ist alles, was von Menowin noch zu hören ist. Zuvor erklärte die 31-Jährige noch im Interview-Raum: "Von Anfang an hatte Nikola das Gefühl, ich würde weglaufen, und das war schon immer richtig, weil meine Gefühle ganz woanders waren." Wie es zwischen Melody und Menowin weitergeht und was eigentlich Nikola dazu sagt, erfahren die Fans erst in der kommenden Folge.

Dass es zwischen Melody und Menowin ernst werden könnte, ist eher unwahrscheinlich. Der Sänger ist bereits seit fast 14 Jahren mit seiner Frau Senay (34) zusammen. Das Paar gab sich erst 2023 das Jawort. Zudem ist er Vater von acht Kindern – drei seiner Kinder stammen aus einer früheren Beziehung, mit seiner Senay durfte Menowin noch fünfmal Nachwuchs begrüßen. Zuletzt bekam das Paar Zwillinge. Melody ist derweil seit geraumer Zeit Single. Ihre letzte bekannte Beziehung war die zu Rapper Money Boy (43) im Frühjahr vergangenen Jahres. Doch die beiden trennten sich nach nur wenigen Monaten. Bei den Reality Awards erklärt sie gegenüber Promiflash: "Er hat mich schlecht behandelt. Ich habe da mehr gesehen, was wir sein könnten, als zu sehen, was es wirklich war."

© Joyn Melody Haase und Nikola Glumac bei "Promis unter Palmen" 2025

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Senay, 2019

