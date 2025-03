So nahe stehen sich die Musiker Elton John und Chappell Roan

Elton John (77) hat kürzlich in einem Interview verraten, dass er einen ganz besonderen Draht zu Sängerin Chappell Roan (27) hat. Der 77-Jährige geriet regelrecht ins Schwärmen, als er erzählte, wie er vor etwa drei Jahren durch ihren Song "Pink Pony Club" auf sie aufmerksam wurde. Seitdem stehen die beiden in regelmäßigem Kontakt – häufig auch per FaceTime. "Ich habe mich einfach in sie verliebt", erzählte Elton und hob dabei ihre Unerschrockenheit und Offenheit hervor. Am 2. März standen die beiden Künstler bei dem Oscar-Viewing-Event der Elton John AIDS Foundation sogar gemeinsam auf der Bühne – ein Moment, den Elton als "unvergesslich" bezeichnete und der über 8 Millionen Euro für den Kampf gegen HIV einbrachte.

In dem Interview mit Them erzählte Elton weiter, dass er der Sängerin immer mit Rat und Unterstützung zur Seite steht. "Ich bin einfach da, um zu sagen: 'Hör zu, wenn irgendetwas passiert und du dir nicht sicher bist, dann schick mir einfach eine FaceTime oder eine E-Mail.' Ich bin einfach für sie da. Es geht ihr sehr gut", betonte er. Elton äußerte auch Bewunderung für ihre kreative Haltung und ihre klare Linie: "Ich liebe ihren Mut und die Tatsache, dass sie keine Angst hat, ihre Meinung zu sagen, und dass sie nichts tut, wenn sie es nicht will." Außerdem gestand er: "Ich muss sagen, wenn ich sie per FaceTime anrufe, habe ich ein bisschen Ehrfurcht vor ihr, weil ich sie so toll finde."

Privat zeigt sich Elton immer wieder als Mentor für junge Künstler. Seit Jahren setzt er sich besonders für die Förderung von LGBTQIA+-Musikern ein und arbeitet dabei auch generationsübergreifend mit Künstlern wie Brandi Carlile zusammen. Chappell ist offenbar auf der Liste seiner Schützlinge ganz oben gelandet. Die Sängerin, die bürgerlich Kayleigh Rose Amstutz heißt, wird oft für ihren mutigen Stil und ihre kraftvolle Musik gelobt. Ihr Song "Pink Pony Club", der voller persönlicher Geschichten steckt, hat sie nicht nur in der Musikwelt bekannt gemacht, sondern auch eine Art Community um sie erschaffen. Die Zusammenarbeit zwischen den Musikern dürfte für beide Künstler ein unvergesslicher Moment gewesen sein – sowohl auf beruflicher als auch persönlicher Ebene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige