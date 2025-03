Chappell Roan und Co.: So cool war Elton Johns Oscar-Party

Elton John (77) lud dieses Jahr wieder jede Menge Stars nach West Hollywood ein. Im Rahmen der "Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party" wurde nicht nur gefeiert, sondern auch Geld für einen guten Zweck gesammelt. Berühmtheiten wie Heidi Klum (51), Neil Patrick Harris (51) und Donatella Versace (69) tummelten sich im glamourösen Ambiente, um gemeinsam die Verleihung der Oscars zu verfolgen. Der Gastgeber selbst ließ es sich nicht nehmen, auch musikalisch einzuheizen, obwohl er gesundheitlich angeschlagen war. Gemeinsam mit Chappell Roan (27) bot er den gut betuchten Gästen unter anderem eine Performance ihres Hits "Pink Pony Club".

Das Entertainment hatte seinen Preis. Laut Bild kostete ein Tisch für zwei Personen umgerechnet 24.000 Euro, zu zehnt musste man eine Summe von 63.000 Euro hinblättern. Dafür wurde den Gästen allerdings auch ein luxuriöses Dinner mit Köstlichkeiten wie Burrata, Short Ribs und Schokoladen-Mousse geboten. Diesen Spaß ließen sich auch einige deutsche Stars nicht entgehen: Laura Abla, Alex Mariah Peter (27) und Jermaine Kokoú Kothé besuchten die traditionsreiche Veranstaltung in Los Angeles.

Elton John erschien in diesem Jahr etwas verspätet zu seiner Sause. Der Ehemann von David Furnish (62) verbrachte die erste Hälfte des Abends bei der Oscarverleihung, da er in der Kategorie "Bester Song" nominiert war. Anstelle des Liedes "Never Too Late" aus der gleichnamigen Doku holte sich jedoch "El Mal" aus "Emilia Pérez" den Goldjungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Abla und Jermaine Kokoú Kothé, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige