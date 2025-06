Fans hoffen auf Collab zwischen Chappell Roan und Charli XCX

Ein überraschender Auftritt von Chappell Roan (27) während des Headliner-Sets von Charli XCX (32) beim Primavera Sound Festival in Barcelona hat die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Am Donnerstagabend betrat Chappell während Charlis energiegeladener Show auf der Bühne des Parc del Fòrum das Rampenlicht – und legte den mittlerweile ikonischen "Apple"-TikTok-Tanz hin. Die Performance, basierend auf einem Song aus Charlis neuem Album "Brat", sorgte für Begeisterung bei den Fans, die nun laut "The Standard" lautstark eine musikalische Zusammenarbeit der beiden Popstars fordern. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich Kommentare wie: "Wir brauchen die Collab sofort!" oder "Chappell muss auf den Remix!"

Die Dynamik auf der Bühne kam nicht von ungefähr: Chappell Roan ist am Samstag selbst Headlinerin des Festivals – und dürfte bis dahin noch deutlich mehr Zuspruch erhalten, zumal sich ihre und Charlis Fangemeinden bereits lautstark für die beiden Sängerinnen aussprechen. Charli hat zudem eine Tradition entwickelt, während ihrer Liveshows besondere Gäste oder Fans für den ikonischen Tanz ins Rampenlicht zu holen. Im vergangenen Jahr überraschten etwa Stars wie Daisy Edgar-Jones und Anthony Ramos (33) mit ihrer Version. Nicht zu vergessen: Charlis Einsatz für Künstlerrechte. Anfang des Jahres hatte sie Chappells Engagement für Musiker in finanziellen und gesundheitlichen Notlagen öffentlich unterstützt und eine entsprechende Spende sogar verdoppelt.

Chappell Roans aktueller Erfolgskurs verläuft nicht ohne Hürden. Mit dem wachsenden Ruhm kommt nicht nur Anerkennung, sondern auch neue Herausforderungen. Unangebrachtes Fanverhalten und psychischer Druck setzen der Sängerin nach eigener Aussage spürbar zu. Umso bedeutungsvoller war der Moment der Unterstützung, den sie bei Primavera Sound durch Charlis Einladung erlebte – ein positives Signal inmitten turbulenter Zeiten. Fans hoffen nun, dass die starke Bühnenchemie der beiden schon bald im Studio fortgesetzt wird – und womöglich ein neues Kapitel in Chappells Karriere aufschlägt.

Getty Images Sängerin Charli XCX bei den BRIT Awards 2025

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

