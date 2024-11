Kylie Minogue bereut, oft nicht ihre Meinung gesagt zu haben

Kürzlich sprach Kylie Minogue (56) offen über Reuegefühle bezüglich ihrer jahrzehntelangen Karriere. Im Interview mit The Sunday Times gab die "Can't Get You Out of My Head"-Interpretin zu, dass sie manche ihrer Entscheidungen und Handlungen bereue. "Ich bedaure, in bestimmten Momenten nicht meine Meinung geäußert zu haben, mich schüchtern oder nicht bereit gefühlt zu haben oder nicht auf meine Instinkte gehört zu haben", erklärte die Australierin gegenüber dem Magazin.

Es ist unklar, ob sich Kylies Reue auf persönliche Punkte bezieht oder auf Themen, die die breite Öffentlichkeit betreffen. Obwohl sie in ihrer Karriere politischen Aussagen meist aus dem Weg gegangen ist, unterstützt sie seit Jahren die LGBTQ+-Community. In einem Interview mit GLAAD im Jahr 2022 ermutigte sie ihre queeren Fans, laut zu bleiben und "die Freude inmitten des Lärms" zu finden. Sie sagte, die Gemeinschaft sei stark und mehr als fähig und betonte, dass sie eine stolze Verbündete sei.

Die Pop-Ikone, die im Oktober neue Musik veröffentlichte, feierte 1988 mit "I Should Be So Lucky" ihren internationalen Durchbruch als Sängerin. Rückblickend gestand Kylie gegenüber The Sunday Times, dass ihr Teenager-Ich nie erwartet hätte, dass ihre Karriere so lange andauern und so erfolgreich sein würde. "Wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, würde ich mir sagen: Vertraue deinem Instinkt", meinte sie und führte aus: "Hab Spaß. Es wird viel auf dich zukommen, es wird viele Hindernisse geben, und wenn du nicht darüber hinwegkommst, wirst du einen Weg darunter oder darum herum finden."

Getty Images Kylie Minogue bei den Brit Awards 2024

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

