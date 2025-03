Sommerhausfluch? Normalo-Sommerhaus-Lisa und Marcel streiten

Könnte der berüchtigte Sommerhausfluch bei den Normalos bereits während der Show zuschlagen? In Folge drei von Das Sommerhaus der Normalos kriselt es ziemlich heftig zwischen Marcel und Lisa. Die beiden sind sich uneinig, welchem Paar sie beim anstehenden Stimmungsbarometer ihre Stimme geben. Während eines Interviews vergreift sich der Luftsicherheitsassistent dann ganz schön im Ton. "Du nervst so krass, Alter. Du gehst mir so auf die Eier, die ganze Zeit schon. F*ck mich nicht ab", wirft er seiner Freundin an den Kopf. Danach will die Stimmung nicht so wirklich rosig werden. "Der f*ckt mich ab", zeigt sich auch die Blondine ganz schön genervt.

Bei einem vermeintlich klärendes Gespräch scheint die Stimmung nur weiter zu eskalieren. "Ich möchte mit dir ein Team sein, [...] aber das kommt bei dir nicht an. Das interessiert dich gar nicht", wirft Marcel Lisa an den Kopf, die Zugbegleiterin hingegen ist der Meinung, dass der 24-Jährige nicht hinter ihr und ihrer Meinung stehe. Lisa fühlt sich von ihrem Freund anscheinend alleine gelassen: "Wie soll ich denn deine Meinung annehmen? Du vertrittst sie doch wieder nicht. Ich muss sie vertreten und mich rechtfertigen – nicht du." Auch Vanessa Brahimi, die bisher wohl polarisierende Kandidatin, gibt ihren Senf mit dazu. Sie stellt sich ganz klar auf die Seite ihrer Mitbewohnerin: "Marcel ist einfach ein Mitläufer in meinen Augen, der hat keine eigene Meinung. Deswegen wundere ich mich auch nicht, dass Lisa sich da durchsetzt."

Marcel hingegen ist sich sicher: Vanessa möchte seiner Lisa nur Honig ums Maul schmieren. "Du bist richtig verblendet! Die versucht da draußen ihren Arsch zu retten. Was hast du für eine rosarote Brille auf?", versucht er Lisa davon zu überzeugen, dass ihre Sommerhaus-Freundin ein falsches Spiel spielt. Auch einige Zuschauer scheinen der Meinung zu sein, dass Vanessa mit ihren Mitbewohnern ein falsches Spiel spielt. Auf Instagram wurde der Brünetten sogar ganz offen die Frage gestellt, ob ihr Verhalten in der Show "fake oder Taktik" sei.

RTL Vanessa Brahimi, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Marcel, Kandidat bei "Das Sommerhaus der Normalos"

