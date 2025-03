Trotz Demenzerkrankung: Wendy Williams kehrt ins TV zurück

Wendy Williams (60) feiert ihr TV-Comeback: Nach mehreren Jahren Abwesenheit kehrt die ehemalige Moderatorin der erfolgreichen "The Wendy Williams Show" auf die Bildschirme zurück. Wie ABC bestätigt, wird sie am kommenden Donnerstag als Gast in der beliebten amerikanischen Talkshow "The View" auftreten. Es ist ihr erster Fernsehauftritt, seit sie sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Besonders bemerkenswert ist ihr Comeback, da bei ihr im Februar dieses Jahres eine frontotemporale Demenz und Aphasie diagnostiziert wurden.

Die Nachricht über Wendy Williams' Gesundheitszustand sorgte Anfang des Jahres für großes Aufsehen. Bereits 2022 hatte ein Gericht entschieden, sie unter die Obhut einer gerichtlich bestellten Vormundschaft zu stellen. Ihre Vormundin, Sabrina Morrissey, beschrieb Wendy im November vergangenen Jahres als "kognitiv beeinträchtigt und dauerhaft handlungsunfähig". Der öffentliche Druck und ihre gesundheitlichen Probleme belasteten die Moderatorin in den letzten Jahren zunehmend, insbesondere seit dem endgültigen Aus ihrer beliebten Talkshow im Jahr 2022. Ihre Rückkehr zu "The View" wird als bedeutender Schritt gewertet — die Sendung zählt derzeit zu den meistgesehenen Talkshows im amerikanischen Fernsehen.

Wendy, die im Laufe ihrer Karriere stets offen über persönliche Höhen und Tiefen sprach, wurde vor allem durch ihren unverblümten Moderationsstil bekannt. Von 2008 bis 2022 war sie das Gesicht ihrer eigenen Show, in der sie Prominente interviewte und keinen Skandal ausließ. Doch auch privat erlebte sie Turbulenzen, darunter eine Scheidung und gesundheitliche Probleme. Wendy hat einen Sohn, zu dem sie sich trotz einiger Herausforderungen zuletzt wieder angenähert hat. Fans und Weggefährten hoffen, dass der bevorstehende TV-Auftritt ein Zeichen dafür ist, dass sie sich auf dem Weg der Stabilisierung befindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Getty / David Livingston Wendy Williams, Moderatorin, mit ihrem Sohn Kevin

Anzeige Anzeige