Trotz Reibereien: Wendy Williams trifft ihren Sohn Kevin

Wendy Williams (60) hat das vergangene Wochenende in Miami für eine gemeinsame Zeit mit der Familie genutzt und sich dabei mit ihrem Sohn Kevin Hunter Jr. (24) getroffen, nachdem der Streit um angeblich unberechtigte Geldabhebungen für Schlagzeilen gesorgt hatte. In einem kubanischen Lokal namens Matilda's Kitchen genossen die beiden einen gemeinsamen Brunch. In einem Video von dem Treffen, das auf Instagram geteilt wurde, lächelte die Moderatorin glücklich und ließ sich die Leckereien schmecken, während Kevin sie liebevoll dabei beobachtete. Trotz früherer Spannungen wirkten sie wie ein normales, gut gelauntes Mutter-Sohn-Duo, das es sichtlich genoss, Zeit miteinander zu verbringen.

Anlass für Wendys Besuch in Miami war der Geburtstag ihres Vaters, den sie wenige Tage zuvor gefeiert hatte. Vor dem Treffen hatte sie darüber gesprochen, wie sehr sie sich auf das Wiedersehen mit Kevin freue, obwohl es Vorwürfe gegen ihn wegen angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten gab. In einem Interview mit TMZ beschuldigte sie Kevin, sich finanziell an ihr bereichert zu haben, ohne sie darüber zu informieren. Dieses Verhalten habe ihrer Aussage nach maßgeblich dazu geführt, dass sie unter rechtliche Betreuung gestellt wurde. Dennoch betonte sie, dass sie ihren Sohn liebe. Kevin wiederum weist alle Anschuldigungen entschieden von sich.

Die Talkshow-Legende war jahrelang eine feste Größe in der amerikanischen Fernsehlandschaft und hatte mit "The Wendy Williams Show" sogar ihre eigene Sendung. 2021 zog sie sich jedoch plötzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Zwei Jahre später wurde dann bekannt, dass sie sich in eine Entzugsklinik begeben hatte. 2024 machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Bei dem TV-Star wurde sowohl Demenz als auch Aphasie festgestellt. Seit einigen Jahren steht Wendy außerdem unter einer gerichtlich angeordneten Vormundschaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / ron.insight305 Wendy Williams und ihr Sohn Kevin im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Anzeige Anzeige