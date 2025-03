Flirt? Jermaine ist zu "100 Prozent" Linda Braunbergers Typ

Läuft da wohl etwas zwischen Linda Braunberger (24) und Jermaine Diallo? Bei einem Event in Berlin erschien das Model in Begleitung des Realitystars. Blitzlichtgewitter verwickelte sie diesbezüglich in ein Gespräch und wollte wissen, ob Jermaine ihr Typ sei. Zunächst ziert sich Linda noch vor einer Antwort – rückt dann aber mit der Sprache raus. "Das ist eine sehr gemeine Frage. Ja, ich finde, Jermaine ist extrem gut aussehend. Ja, voll, 100 Prozent mein Typ", gesteht sie verlegen. Ob zwischen ihr und dem Germany Shore-Star etwas läuft, verrät die TV-Bekanntheit nicht. Allerdings bezeichnet sie ihn als einen "Gentleman" und eine "perfekte Berlinbegleitung".

Es ist nicht das erste Mal, dass man die beiden Reality-Sternchen miteinander sieht: Auch in ihren gegenseitigen Instagram-Storys tauchten sie in den vergangenen Tagen auf. "Wir waren am Mittwoch zusammen essen, da waren aber mehrere Leute dabei", erklärt Linda. Der "Gentleman" kommt in dem Interview nicht zu Wort, er meldet sich aber in den Kommentaren des dazugehörigen Instagram-Clips und schreibt: "Ja, es gibt noch Männer mit Vernunft und Anstand, die eine Frau wie eine Frau behandeln." Es bleibt abzuwarten, ob man die beiden in Zukunft öfter miteinander zu Gesicht bekommt.

Mit ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love änderte sich Lindas Image in der Öffentlichkeit. Während die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zunächst noch etwas schüchtern und fehl am Platz wirkte, taute sie sehr schnell auf und stellte unter Beweis, dass sie das Zeug zu einem echten Reality-TV-Star hat. Vor allem durch ihr Techtelmechtel mit Lukas Baltruschat (30) und dem daraus entstandenen Zickenkrieg mit Jennifer Iglesias (26) machte sie sich einen Namen.

Instagram / jermaine.diallo Jermaine Diallo, "Germany Shore"-Star

RTL Deutschland "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Linda Braunberger, 2024

