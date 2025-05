Jessica Hnatyk hat Germain nach Trennung nie wieder gesehen

In der fünften Staffel von Temptation Island V.I.P. machte Germain mit seiner damaligen Freundin Jessica Hnatyk (24) beim finalen Lagerfeuer Schluss. Seit den Dreharbeiten ist zwar schon viel Zeit vergangen – wie stehen die Ex-Partner also heute zueinander? Das wollte auch Promiflash von dem Reality-Sternchen wissen und hakte bei Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund nach. "Also Germain und ich gehen uns aus dem Weg", machte Jessi in dem Interview klar.

Dass sich das einstige Reality-Traumpaar meidet, ziehen sie anscheinend konsequent seit der Trennung durch, denn die Beauty verriet: "Ich habe ihn nie wieder gesehen. Wir haben schon lange nichts mehr miteinander zu tun." Manchmal bekomme sie zwar am Rande mit, was der ehemalige Partner tut – eine Folge ihrer beider öffentlicher Leben – jedoch scheint niemand von beiden daran interessiert zu sein, die alte Verbindung wieder aufleben zu lassen.

Dort, wo Jessi und Germains Beziehung endete, begann sie auch: im Reality-TV! In der vierten Staffel von Ex on the Beach lernten sich die beiden Realitystars kennen und wurden ein Paar. Nach den Dreharbeiten kehrte die 24-Jährige sogar ihrer Heimat den Rücken und zog zu ihrem Liebsten nach Berlin. Bei "Temptation Island V.I.P." stellten sie 2024 ihre Beziehung auf die Probe – und scheiterten schließlich an dem Liebesexperiment.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / germain_e Germain, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2024

