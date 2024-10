Zwischen "Are You The One?"-Linda & Jenny fliegen die Fetzen

Nach 20 turbulenten Folgen steht bei Are You The One – Reality Stars in Love das große Wiedersehen an, bei dem Moderatorin Sophia Thomalla (34) alles von den Kandidaten erfahren will. Dabei will sie unter anderem von Jennifer Iglesias (26) wissen, wer die "Hexen" dieser Staffel gewesen seien. Nachdem sie Laura Maria Lettgen, Nadja G., Tara Tabitha (31) und Linda Braunberger (23) aufzählt, eskaliert die Stimmung. "Ganz ehrlich: Jenny ist die Miss Doppelmoral 2024. Ich habe schon überlegt, ihr so eine Schärpe drucken zu lassen, dann hätte ich ihr die heute überreicht", wettert Linda drauflos und argumentiert: "Es ist einfach so, dass Jenny A sagt und B macht – das hat sie von vorne bis hinten durchgezogen."

Damit spielt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin darauf an, dass Jenny sich in der Show nicht immer respektvoll verhalten hat: "Du hast das komplette Gegenteil gemacht. Du hast die Leute als 'billig' beleidigt [...]." Die Anschuldigungen lässt die 26-Jährige aber nicht einfach so auf sich sitzen und holt prompt zum Gegenschlag aus. "Ich bin lieber ein Giftzwerg als eine B*tch und ich sag's noch mal: Für mich bist du eine B*tch", kontert sie. Ihr Show-Flirt Lukas Baltruschat (30) schaltet sich ebenfalls in die Diskussion ein und stimmt Jenny zu: "Ich sage nicht, dass ich alles richtig gemacht habe, aber ich leugne die Sachen wenigstens nicht. Das ist so was von respektlos, da hast du dein Gesicht verloren."

Bereits während der Show gerieten die beiden Ladys immer wieder aneinander. Der Grund: Nachdem Lukas der Brünetten seine Liebe gestanden hatte, machte er auf einmal hemmungslos mit Linda rum. "Das war für mich ein Schlag in die Fresse. Das macht man nicht, in meinen Augen", stellte Jenny daraufhin im Interview klar und schrie den 30-Jährigen unter Tränen an: "Ich komme mir echt krass verarscht vor."

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

RTL/ René Lohse Lukas Baltruschat, Bachelorette-Boy 2022

