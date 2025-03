Heinz Hoenig plant bereits erste Reise nach Klinikzeit

Schauspieler Heinz Hoenig (73), vor allem bekannt aus "Das Boot", kämpft sich Schritt für Schritt ins Leben zurück. Nachdem er im vergangenen Jahr akute Herzprobleme hatte und ganze 143 Tage auf der Intensivstation verbringen musste, dreht er nun zu Hause mit seinem Rollator seine Runden – und das nicht ohne Grund: Der Schauspieler plant mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) eine gemeinsame Reise. Das gab die Krankenschwester und Ehefrau des Stars in einer Instagram-Story bekannt. "Heinz und ich sind schon fleißig", erklärte sie und verriet, dass das Ziel etwa sechs bis sieben Stunden Autofahrt von ihrem Zuhause in Blankenburg entfernt liegt.

Annika unterstützt ihren Mann in dieser schwierigen Zeit mit voller Hingabe. Nach der Entfernung seiner Speiseröhre im Zuge der Herzprobleme kehrte Heinz im September nach Hause zurück, um sich in den eigenen vier Wänden zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. Noch steht eine Aorten-Operation bevor, doch seine Fortschritte sind unübersehbar. Mit ihrer bewundernswerten Hingabe und viel Humor schenkt Annika ihrem "Heinzi" die Motivation, nach vorn zu blicken. "Gut siehst du aus heute Morgen!", schwärmte sie in einem Video, in dem sie ihn liebevoll dabei beobachtete, wie er durch ihre Küche geht. Heinz konterte scherzend: "Das sagst du immer."

Heinz und Annika sind seit 2019 verheiratet und zeigen sich seitdem als eine Einheit, die gemeinsam durch dick und dünn geht. Besonders Heinz schwärmt öffentlich von der Liebe zu seiner Frau. "Meine Frau ist das Beste, was mir passieren konnte", sagte er einst zu Bild und betonte, wie dankbar er für ihre Unterstützung ist. Das Paar lebt gemeinsam mit den Kindern in Blankenburg, und selbst in den härtesten Momenten während Heinz' schwerer Krankheit hielten sie zusammen. "Wir sagen uns bestimmt zehnmal am Tag, wie sehr wir uns lieben", verriet Annika. Heinz fügte mit einem Lächeln hinzu: "Elf Mal."

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Januar 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

