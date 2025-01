Amira Aly hat einen neuen Moderationsjob bei Sat.1 ergattert

Amira Aly (32) hat einen neuen Job an Land gezogen! Die Moderatorin wird Teil des Moderationsteams von "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" sein, wie Sat.1 bekannt gab. In der neuen Staffel der beliebten Reality-TV-Show wird Jochen Bendel (57) als fester Host von wechselnden Co-Moderatorinnen und -Moderatoren, darunter Amira, unterstützt. Auch bekannte Gesichter wie Evelyn Burdecki (36) und Marlene Lufen (54) gehören zum Team. Die erste Folge der Late-Night-Show läuft am 17. Februar 2025 direkt im Anschluss an die Hauptsendung.

Das Format "Promis unter Palmen" feiert nach einer Pause sein Comeback – diesmal mit Stars wie Menowin Fröhlich (37), Claudia Obert (63) und Kim Virginia (29), die unter der heißen Sonne um die begehrte goldene Kokosnuss kämpfen. Neben Spannung in der Hauptshow soll die Late-Night-Version für zusätzliche Unterhaltung sorgen, wenn die Moderatoren die Highlights der Episoden sowie Hintergründe zu den Kandidaten besprechen. Für Amira ist dies ein weiterer Schritt in ihrer TV-Karriere, nachdem sie sich bereits in Formaten wie Let's Dance oder als Moderatorin von "Prominent!" einen Namen gemacht hat.

Privat hat Amira, die seit Jahren erfolgreich als Moderatorin und Podcasterin tätig ist, eine enge Bindung zu ihrer Familie. Ihren Podcast "Liebes Leben" gestaltet sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima – dort verrät sie nicht nur Tipps und erzählt Geschichten, sondern gibt den Hörern auch Einblicke in ihr persönliches Leben. Seit der Trennung von Oliver Pocher (46), mit dem sie zwei Kinder hat, hat sie vor allem bewiesen, wie vielseitig sie beruflich aufgestellt ist. Mit ihrem neuen Engagement bei Sat.1 dürfte sie nun einmal mehr ihre Moderationskünste unter Beweis stellen.

