Prinz William will seine Kinder vor dem Rampenlicht schützen

Prinz William (42) setzt alles daran, seinen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) eine möglichst normale Kindheit zu schenken. In der neuen Dokumentation "Prince George: How to Make a Monarch" enthüllt der langjährige royale Fotograf Arthur Edwards nun die Gründe dafür: Der älteste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) litt während seiner eigenen Kindheit unter dem intensiven Medienrummel. Besonders ein Vorfall während eines Skiurlaubs Anfang der 1990er Jahre habe deutliche Spuren hinterlassen. "Bitte, Arthur, keine Fotos mehr", soll der damals etwa neunjährige William zu ihm gesagt haben. Die Familie war auf einen Fototermin verpflichtet, doch William wirkte "sehr traurig" und zeigte deutlich, dass er genug von den Kameras hatte.

Heute, als Vater von drei Kindern, legt William großen Wert darauf, dass solche Situationen nicht zur Regel für seine Familie werden. Bei einem kürzlichen Familienurlaub auf der Karibikinsel Mustique blieb die Privatsphäre der Wales-Familie laut InStyle UK vollkommen gewahrt. Klassische Presseeinladungen oder Fotoanfragen wurden vermieden, um George, Charlotte und Louis eine ungestörte Auszeit zu ermöglichen. Dieser Ansatz spiegelt sich auch im Familienalltag wider: William und seine Ehefrau Prinzessin Kate (43) sorgen wohl bewusst dafür, ihren Kindern möglichst oft normale und unaufgeregte Erlebnisse zu ermöglichen.

William selbst kennt die Schattenseiten des Rampenlichts nur zu gut. Als Sohn von König Charles III. (76) und Diana wuchs er in einer Zeit auf, in der seine Mutter einer ständigen Belagerung durch Paparazzi ausgesetzt war. Die Fotografen verfolgten die Familie überallhin – und sowohl William als auch sein Bruder Prinz Harry (40) mussten schon früh mit den Erwartungen der Öffentlichkeit kämpfen. "Er hatte genug davon, und wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir: 'Mein Gott, wie er gelitten hat'", erzählte der Fotograf Arthur laut The Mirror. Bis heute bleibt die Vergangenheit für William eine wichtige Lektion: Er möchte seinen Kindern das Gefühl vermitteln, dass sie trotz ihres royalen Status auch Menschen wie alle anderen sind.

Prinzessin Diana (✝) mit ihren Söhnen Prinz Harry und Prinz William, 1993

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

