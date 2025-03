So lernten sich Matthias Schweighöfer und seine Ruby kennen

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) sind seit sechs Jahren ein Paar – ihre Wege kreuzten sich aber schon vor elf Jahren. Es war 2014, als sich Matthias und Ruby zum ersten Mal begegneten. Er, damals 33 Jahre alt, und sie, gerade 18, standen gemeinsam für den Film "Bibi & Tina" vor der Kamera. Doch zu diesem Zeitpunkt blieb es bei einer beruflichen Bekanntschaft. Fünf Jahre später änderte sich das: Die beiden Schauspieler kamen sich näher und aus Freundschaft wurde Liebe. Offiziell machten sie ihre Beziehung dann im Februar 2019: Mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das sie eng umschlungen auf einer Rückbank zeigt, verkündeten sie ihre Liebe. Ruby kommentierte lediglich mit einem roten Herz-Emoji, während Matthias humorvoll einen "Hangover"-Kommentar hinzufügte.

Kurz darauf zeigten sie sich auch öffentlich als Paar – erstmals Hand in Hand bei der Pantaparty zur Berlinale in Berlin. Seither treten Matthias und Ruby immer wieder zusammen auf und begeistern ihre Fans mit ihrer harmonischen Verbindung. Sei es auf dem roten Teppich oder bei privaten Aufnahmen, ihr inniger Umgang miteinander ist unverkennbar. Ende Januar etwa verzauberten die Turteltauben mit einem romantischen Kussfoto am Strand, welches in ihrem Urlaub in Brasilien entstanden ist.

Und was ist das Geheimnis ihrer Liebe? Das verrieten die beiden erst kürzlich gegenüber Gala. Eine zentrale Rolle spielt vor allem die Kommunikation, wie Matthias betonte: "Es gilt jeden Tag auf sich und den Partner einzugehen und gemeinsam zu wachsen." Ruby pflichtete dem bei und schwärmte davon, wie gut sie und ihr Liebster sich ergänzen und sowohl privat als auch beruflich ein Super-Team bilden: "Matthias ist sehr aufmerksam und umsichtig. Am meisten schätze ich unsere langen und tiefgründigen Gespräche."

Anzeige Anzeige

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Berlinale 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige