Matthias Schweighöfer und Ruby tauschen innigen Kuss aus

Ruby O. Fee (28) macht aus ihrer Liebe zu Matthias Schweighöfer (43) keinen Hehl: Auf Instagram teilt die Schauspielerin Fotos aus ihrem Urlaub in Brasilien. Neben einigen Bildern von sich am Strand, beim Posieren in knappen Outfits, beim Feiern oder am Pool, sticht ein Foto besonders hervor: Ruby und ihr Partner knutschen leidenschaftlich am Meer. Der Filmstar hat dabei seine Arme um seine Liebste gelegt und sie umklammert Matthias' Nacken. Im Hintergrund ist ein romantischer Sonnenuntergang zu sehen.

Auch den Fans fällt das intime Pärchenbild der beiden direkt auf – und sie lobpreisen den Schnappschuss in den höchsten Tönen. "Du und Matthias Schweighöfer, ihr seid so ein Dream-Team!", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags oder auch: "Ahh, Matthias! Ihr seht wundervoll zusammen aus." Ein anderer Bewunderer schwärmt zudem: "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass Matthias sich echt glücklich schätzen kann!"

Ruby und der "Keinohrhasen"-Darsteller sind schon seit fast sechs Jahren zusammen. Erstmals trafen beide 2014 bei den Dreharbeiten von "Bibi & Tina: Voll verhext!" aufeinander. Es funkte jedoch erst rund fünf Jahre später zwischen den beiden TV-Bekanntheiten. Mittlerweile lebt das Schauspielpaar sowohl in Berlin als auch in Los Angeles und ist nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Team. Zuletzt wirkten Ruby und Matthias zum Beispiel gemeinsam im Netflix-Film "Army of Thieves" mit.

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im August 2024

