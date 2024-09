Deshalb läuft es so gut bei Matthias Schweighöfer und Ruby

Was ist eigentlich das Geheimnis in der Beziehung von Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28)? Die beiden Schauspieler wirken wie das Traumpaar schlechthin – im Gespräch mit Gala verraten sie, weshalb es zwischen ihnen so gut läuft: "Miteinander reden steht an erster Stelle. Es gilt jeden Tag auf sich und den Partner einzugehen und gemeinsam zu wachsen", betont der "100 Dinge"-Darsteller. Seine Partnerin stimmt dem zu: "Das gehört zu den Basis-Skills, wenn man als Paar auch beruflich zusammenarbeitet."

Es klingt, als wären der Filmstar und die 28-Jährige sowohl privat als auch beruflich ein Super-Team. Doch woran liegt es, dass sie sich so gut ergänzen? "Matthias ist sehr aufmerksam und umsichtig. Am meisten schätze ich unsere langen und tiefgründigen Gespräche", schwärmt Ruby und fügt hinzu: "Und ich liebe, liebe, liebe seinen Humor!" Auch der 43-Jährige weiß ganz genau, was er an seiner Liebsten schätzt: "Ruby ist ein Freigeist. Und ich liebe sie einfach so, wie sie ist: cool, gelassen und liebevoll!"

2019 machten der Hollywoodstar und die deutsch-costa-ricanische Schauspielerin ihre Liebe offiziell. Seitdem teilt das Paar sein Leben und pendelt gemeinsam zwischen Los Angeles und Berlin – wo auch Matthias' Kinder aus einer früheren Beziehung leben. Die 15 Jahre Altersunterschied scheinen dabei keine Rolle zu spielen. Ganz im Gegenteil: Im Interview mit Bild verriet der Filmproduzent, wie er sich durch den Einfluss der "Testo"-Darstellerin weiter entwickelt hat: "Ich glaube, früher habe ich mir viele Grenzen gesteckt. [...] Doch dann kam Ruby – und ich konnte mich öffnen."

Anzeige Anzeige

ActionPress Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Dezember 2022 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Beziehungstipp von Matthias und Ruby? Der ist goldwert, haben sie absolut recht mit. Na ja, da wäre ich auch selbst drauf gekommen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de