"Promis unter Palmen"-Nikola und Kim feiern Fake-Verlobung

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) unterhalten ihre Fans aktuell täglich mit dramatischen Einblicken in ihren Alltag und ihre Beziehung. Kennengelernt haben sich die beiden Realitystars bei den Dreharbeiten für die zweite Staffel von Promis unter Palmen – damit ist der Beginn ihrer Liebesgeschichte derzeit im TV zu verfolgen. In der aktuellen Folge flirten die beiden kräftig miteinander. "Mach mir einen Antrag", fordert die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin das Tattoo-Model heraus. Nikola lässt sich das nicht zweimal sagen und schwärmt zunächst von Kims blendendem Aussehen und ihrem guten Charakter, dann steckt er ihr einen Ring an den Finger. Um ihre Spaß-Verlobung zu besiegeln, geben sich die beiden Turteltauben sogar noch den allerersten Kuss.

In der "Promis unter Palmen"-Villa bandelt Nikola allerdings noch mit einer anderen Frau an: Melody Haase (31), Realitysternchen und die Ex-Freundin von Rapper Money Boy (43). Dass Nikola Kim in seinem Antrag beteuert, sie habe keine Konkurrenz, hört Melody gar nicht gern. "Wunderschön, so romantisch", beschreibt sie ironisch die Verlobung und verdreht die Augen. Doch auch der Antragsteller selbst scheint es mit der Treue seiner Verlobten gegenüber nicht allzu ernst zu meinen. Schnell stellt er klar: "Wir sind verlobt. Nicht exklusiv, aber verlobt."

Dass Nikola und Kim die Show gemeinsam verlassen haben und sich seither daten, ist kein Geheimnis. In den sozialen Medien sorgen die beiden Dubai-Auswanderer aktuell mit Baby-News für rege Diskussionen. Für Melody ist das Liebesglück ihrer TV-Kollegen kein Problem. "Es ist für mich tatsächlich komplett egal. Ich bin auf dem Playboy-Cover. Mir ist egal, wo die in ihrem Leben stehen", macht sie im Promiflash-Interview deutlich. Dennoch hat sie für Kim einen eindringlichen Rat parat: "Ich hoffe einfach nur, dass man mit dem Schwangerschaftsthema nicht so leichtfertig umgeht. Weil ich weiß, dass auch viele zu Hause sitzen, denen nicht nach Späßen zumute ist, und ich hoffe, da werden keine Grenzen überschritten."

Joyn / Tan Nian Xing Melody Haase bei "Promis unter Palmen", 2025

Joyn / Tan Nian Xing Nikola Glumac bei "Promis unter Palmen", 2025

