Wendy Williams meldet sich nach bestandenen Tests zu Wort

Nach dem erfolgreich bestandenen Test ihrer kognitiven Fähigkeiten meldet sich Wendy Williams (60) nun erstmals persönlich zu Wort. Wie Daily Mail berichtet, rief die einstige Moderatorin höchstpersönlich "Good Day New York" an, um ein Update ihrer Situation zu geben. Demnach teilte sie der Show-Host Rosanna Scotto mit, dass sie den durchgeführten Test "mit fliegenden Fahnen" bestanden habe. "Ich wollte unabhängig getestet werden – und das ist das, was ich bekommen habe", verkündete sie ihren Erfolg.

Die Nachricht über die neuen Testergebnisse der TV-Bekanntheit machte bereits im Laufe des Tages die Runde. So berichtete unter anderem TMZ darüber, dass Wendy den sogenannten "Capacity Test" – bestehend aus zehn Fragen, die ihre geistige Klarheit und Entscheidungsfähigkeit bewerten sollten – mit zehn von zehn möglichen Punkten bestanden hat. Die Ergebnisse dieses Tests könnten eine bedeutende Rolle in ihrem laufenden Kampf spielen, ihre gerichtliche Vormundschaft aufzuheben.

Wendy wurde durch ihre langjährige Talkshow "The Wendy Williams Show" bekannt, die von 2008 bis 2022 lief. Ihre offene, oft schonungslose Art machte sie zu einer Ikone der TV-Welt und zu einer einflussreichen Persönlichkeit in der Popkultur. 2023 wurde bei der Mutter eines Sohnes dann eine Demenzerkrankung diagnostiziert. Seitdem steht die US-Amerikanerin unter einer Vormundschaft, fühle sich laut eigener Aussage in der Dokumentation "TMZ Presents: Saving Wendy" jedoch "fantastisch". Die Vorwürfe, sie sei "kognitiv beeinträchtigt" oder "unfähig", eigene Entscheidungen zu treffen, wies sie entschieden zurück.

Getty Images Wendy Williams im Februar 2016

Getty Images Wendy Williams in New York City, 2006