Frau von Angelina Jolies Bruder James annulliert frische Ehe

Dieses Glück sollte wohl nicht lange halten: Im August 2024 gaben sich Angelina Jolies (49) Bruder James Haven (51) und seine Partnerin Romi Imbelli das Jawort. Nun ist alles aus und vorbei – die Schauspielerin hat die Ehe annulliert. "Nach gründlicher Überlegung habe ich mich entschieden, die Annullierung meiner Ehe mit James Haven voranzutreiben", erklärt sie gegenüber People und begründet ihre Entscheidung kurz und knapp: "Wie in öffentlichen Aufzeichnungen ersichtlich, bleibt der genannte Grund Betrug."

Der Star der Serie "The Real L World" betont, dass ihr die Entscheidung, ihre Ehe zu beenden, alles andere als leicht fiel. "Dies war eine zutiefst persönliche und schwierige Entscheidung, aber eine, die ich als notwendig erachte, für mein eigenes Wohlbefinden", erklärt sie. Weiter dankt Romi in ihrem Statement allen, die in dieser Zeit an ihrer Seite sind: "Ich schätze die Unterstützung derjenigen, die zu mir gehalten haben, und im Moment konzentriere ich mich darauf, mit Klarheit und Frieden weiterzumachen." Obwohl Romi erst jetzt mit ihrer Entscheidung an die Öffentlichkeit geht, fällte sie die Entscheidung laut Gerichtsunterlagen, die dem Magazin vorliegen, bereits 15 Tage nach ihrer Trauung. Das Paar habe noch versucht, an seinen Problemen zu arbeiten – nun ziehe die 43-Jährige aber den Schlussstrich.

Auch wenn ihre Ehe nur von sehr kurzer Dauer war, führten die beiden TV-Stars eine sehr lange Beziehung. Romi und James waren bereits 23 Jahre ein Paar, bevor sie einander heirateten. Die Hochzeitsbombe ließen sie erst Monate danach platzen. In einem Instagram-Beitrag teilten sie ein paar Eindrücke, thematisierten aber auch dort schon ehrlich einen Konflikt, der ihre Feierpläne durchkreuzte. "Es war geplant, später eine größere Feier zu veranstalten. Leider hatten wir am nächsten Tag einen großen Streit", erzählte Romi.

Instagram / madre_romi_ Romi Imbelli im Januar 2025

Getty Images James Haven, Schauspieler

