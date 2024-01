Unangenehm! Brad Pitt trifft zufällig auf Vater von Angelina

Ziemlich unangenehme Situation, oder? Im Jahr 2016 hatten sich Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) nach fünf gemeinsamen Ehejahren getrennt. Bis heute befindet sich das einstige Hollywood-Traumpaar "Brangelina" in einem Rosenkrieg – Thema ist vor allem das Sorgerecht um die sechs Kinder und ihr Weingut. Auch der Vater der "Eternals"-Darstellerin, Jon Voight (85), und ihr Bruder James (50) waren eine Zeit lang involviert. Und genau auf die beiden trifft Brad nun zufällig bei einem Ausflug mit seiner neuen Flamme!

Das berichtet ein Insider, der sah, wie der sechsfache Vater gemeinsam mit Ines de Ramon bei einer Ausstellung in einer Galerie in Beverly Hills auf Jon und James traf. "Viele Leute haben bemerkt, wie unangenehm es war, dass Brad im selben Raum wie die Familie von Angie war", erklärt der Informant gegenüber The Sun. Der Ex-Schwiegervater sei dem Paar gegenüber freundlich gewesen, sie sollen aber nicht wirklich miteinander gesprochen haben, weil sich die beiden Schauspieler eher abseits inmitten einer Freundesgruppe aufgehalten haben.

Die Beziehung zwischen Angelina und ihrem Vater gleicht einer Achterbahnfahrt. Die beiden hatten fast ein Jahrzehnt keinen Kontakt miteinander, bevor sie sich 2010 wieder versöhnten. Doch im Laufe der Jahre entzweiten sie sich wieder – und kürzlich habe sich die Oscar-Preisträgerin erneut mit Jon und auch mit ihrem Bruder zerstritten, wie Radar Online berichtete.

Getty Images Jon Voight und Angelina Jolie, 2001

Getty Images Jon Voight, Schauspieler

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Glaubt ihr, für Brad war dieser Moment wirklich sehr unangenehm? Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ja, bestimmt total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



