Angelina Jolies Bruder James Haven hat seine Romi geheiratet

James Haven (51), der Bruder von Angelina Jolie (49), hat seiner Partnerin Romi Imbelli nach 23 Jahren in einer intimen Zeremonie in Laguna Beach das Jawort gegeben – und das sogar schon im August 2024. Das verrät Romi nun in einem emotionalen Beitrag auf Instagram. "Unser Hochzeitstag war ganz intim, nur wir und unsere Eltern tauschten das Eheversprechen aus", beginnt sie ihr Statement unter einem Schwarz-Weiß-Bild ihrer Hochzeit.

Doch anders als erhofft, folgte auf die romantische Trauung keine glückliche Zeit für das Paar – im Gegenteil, wie Romi erklärt: "Es war geplant, später eine größere Feier zu veranstalten. Leider hatten wir am nächsten Tag einen großen Streit." Darauf seien fünf Monate gefolgt, in denen das Paar viel weinte und reflektierte und das offenbar sogar räumlich getrennt voneinander: "Wir haben beschlossen, unsere Probleme zu lösen. [...] Ich fühle mich befreit und bin bereit, zu meinem Mann und unserem Haus in LA zurückzukehren." Damit wird auch klar, weshalb sie die Hochzeitsnews erst Monate später mit der Öffentlichkeit teilen.

James, der sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ist vor allem für seine enge Bindung zu seiner Schwester Angelina bekannt. Für Gesprächsstoff sorgte insbesondere ihr gemeinsamer Auftritt bei den Oscars im Jahr 2000, bei dem die Geschwister sich mit einem Kuss auf die Lippen zeigten. Lange galt James als Angelinas Ruhepol. Doch mittlerweile sei ihre Bindung zerbrochen, wie eine Quelle gegenüber Radar Online ausplauderte: "Sie haben sich kürzlich zerstritten."

Instagram / madre_romi_ James Haven und Romi Imbelli, 2024

Jason Merritt / Getty Images James Haven

