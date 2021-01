James Haven (47) ist wieder auf der Bildfläche aufgetaucht! Der Bruder von Angelina Jolie (45) ist früher festes Bestandteil der Familie der Schauspielerin gewesen – er passte sogar regelmäßig auf die Kids auf, wenn Angelina und Brad Pitt (57) ab und an mal eine kleine Auszeit brauchten. Doch mittlerweile scheint der Kontakt zwischen den Geschwistern zurückgegangen und James fast aus dem Gedächtnis der Öffentlichkeit verschwunden zu sein – nun wurde der 47-Jährige jedoch wieder gesichtet!

Zum ersten Mal seit langer Zeit wurde James mal wieder erspäht – er soll laut The Daily Mail mit seiner Freundin in einer heruntergekommenen Gegend unterwegs gewesen sein. Der Schauspieler soll Wert darauf gelegt haben, nicht erkannt zu werden: Er trug eine Maske, eine Mütze und eine Sonnenbrille – auch, nachdem es bereits dunkel geworden war. Ein Insider berichtete zudem, dass zwischen James und seiner berühmten Schwester wohl mittlerweile Funkfstille herrsche: "Es wird allgemein angenommen, dass sich Angelina und James bereits vor einigen Jahren voneinander entfernt haben", verriet die Quelle.

Früher hingegen habe nichts die Geschwister trennen können – damals seien sie ein Herz und eine Seele gewesen. "Offenbar wissen nur die beiden, was wirklich vorgefallen ist – das ist sehr traurig und es sieht nicht so aus, als würde sich ihr Verhältnis in naher Zukunft wieder ändern", gabder Informant preis.

Getty Images Angelina Jolie und James Haven, Juni 2001 in Los Angeles

Getty Images James Haven, Oktober 2017 in Beverly Hills

Getty Images Angelina Jolie, Oktober 2019 in London

