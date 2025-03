Koks-Foto der Ex: Marius Borg Høiby bedrohte Journalisten

Marius Borg Høiby (28), der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51), sorgt erneut für Schlagzeilen. Der Royal-Spross soll den norwegischen TV-Moderator Mads Hansen bedroht haben, nachdem dieser ein brisantes Foto von Marius' damaliger Freundin Nora Haukland auf Instagram gepostet hatte. Auf dem Bild posiert sie gemeinsam mit einer Freundin auf einer Toilette – in der Hand hält die Ex-Love Island-Kandidatin ein Tütchen mit einem weißen Pulver, das verdächtig nach Kokain aussieht. Wie die Bild berichtet, hat Marius den Journalisten daraufhin per SMS bedroht. "Du rufst mich an. JETZT! Sonst komme ich in die Redaktion", schrieb er und übte damit Druck zur Entfernung des Fotos aus.

Die Aufnahme hatte Noras Freundin ursprünglich selbst veröffentlicht – und das bereits im Februar 2023. Mads stolperte im Netz über das skandalträchtige Foto und teilte es auf seinem Profil. Mittlerweile ist es dort, vermutlich aufgrund von Marius' Drohungen, nicht mehr aufzufinden. Gerüchten zufolge hat Marius' Mutter Mette-Marit zudem persönlich eingegriffen. Sie soll Nora dazu gebracht haben, sich für den Skandal zu entschuldigen – mutmaßlich, um die negative Aufmerksamkeit von ihrem eigenen Sohn wegzuleiten.

Marius, der als Stiefsohn von Kronprinz Haakon (51) zur norwegischen Königsfamilie gehört, fällt wiederholt durch Skandale und Negativ-Schlagzeilen rund um das Thema Drogen auf. Dem 28-Jährigen werden zudem schwerwiegendere Vorwürfe wie Vergewaltigung und häusliche Gewalt nachgesagt, die er bisher nicht öffentlich kommentiert hat. Er selbst zieht sich überwiegend aus dem Rampenlicht zurück, doch Berichte über sein impulsives Verhalten häufen sich.

Instagram / sophieelise Nora Haukland (r.) und eine Freundin im Februar 2023

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016

