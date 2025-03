Michelle Obama startet einen eigenen Podcast mit Bruder

Michelle Obama (61) wagt den Sprung in die Welt der Podcasts und startet ein gemeinsames Projekt mit ihrem älteren Bruder Craig Robinson. Der ehemalige Basketballtrainer und heutige Geschäftsführer der National Association of Basketball Coaches wird an ihrer Seite als Co-Host auftreten. Der Podcast mit dem Titel "IMO With Michelle Obama & Craig Robinson" feiert am 12. März Premiere und wird von Higher Ground produziert, dem von Michelle und Barack Obama (63) gegründeten Medienunternehmen. Die erste Folge thematisiert unter anderem die enge Beziehung der Geschwister, ihre Erziehung in Chicago sowie den Moment, in dem Craig Michelle überzeugte, den Präsidentschaftsambitionen ihres Ehemanns zuzustimmen.

In der Auftaktfolge, in die Vanity Fair bereits reinhören durfte, wird deutlich, wie tief die Verbindung der beiden Geschwister geht, die jahrelang ein Zimmer teilten und sich gegenseitig in schwierigen Momenten unterstützten. Eine Anekdote beleuchtet, wie Craig einst seine Schwester ermutigte, Baracks "verrückte" Idee zu akzeptieren, für das höchste Amt zu kandidieren: "Er hat mich daran erinnert, dass ich ihn nicht dafür bestrafen sollte, dass er gut in dem ist, was er tut." Aber auch vor privaten Herausforderungen machen sie keinen Halt: Michelle offenbart, dass sie enttäuscht war, als Craig ihr einst seine Scheidung verschwieg – ein Thema, das sie heute offen ansprechen können. Gemeinsam möchten sie in ihrem Podcast Geschichten teilen, die Zuhörer inspirieren und Mut machen sollen.

Michelle und Craig bringen in "IMO" vor allem ihre gemeinsame Lebensphilosophie ein, die von offenen Gesprächen und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Michelle betont, wie wichtig Mentoren und offene Diskussionen für ihren Lebensweg waren – Werte, die sie ihren Zuhörern vermitteln möchte. Sie selbst hat Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die Politik zwar entschieden zurückgewiesen, sieht im Podcast aber eine Plattform, um Menschen zu ermutigen und ihnen neue Perspektiven zu bieten. In künftigen Folgen werden prominente Gäste wie Issa Rae und Tyler Perry (55) zu hören sein. Doch die echte Stärke der Show liegt in der dynamischen Chemie zwischen Michelle und ihrem Bruder, deren Einigkeit und Humor durch ihre gemeinsame Lebensgeschichte geprägt sind.

Getty Images Michelle und Barack Obama im Mai 2016

Getty Images Michelle Obama und Craig Robinson 2019 während eines Events der Obama Foundation in Chicago

