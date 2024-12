Michelle Obama gibt Datingtipps in Netflix-Serie

Michelle Obama (60) hat sich mit dem Streamingdienst Netflix zusammengetan, um als ausführende Produzentin an der neuen Serie "The Later Daters", die am 20. November Premiere feierte, mitzuwirken. In einem Video äußerte sie sich zu einigen der darin gezeigten, teils unbeholfenen Dates und vermittelte ihre besten Ratschläge rund um Beziehungen. "Wenn ihr draußen auf Partnersuche seid, müsst ihr ein paar Frösche küssen", scherzte sie nach einer besonders ungeschickten Datingszene und ermutigte Singles, die Hoffnung auf die Liebe nicht zu verlieren.

Michelle betonte die Bedeutung von Freundschaft in der Partnerschaft und teilte dabei persönliche Einsichten aus ihrer über 30-jährigen Ehe mit Barack Obama (63). In der Serie wird zum Beispiel der Fallschirmjäger Nate vorgestellt, der mit seiner Ex, der Mutter seines Kindes, befreundet ist. Michelle lobte dies als positives Merkmal, das sich in zukünftigen Beziehungen bewähren könnte. "Freundschaft ist alles", erklärte sie und fügte hinzu, dass tiefgehende Freundschaft eine tragende Säule für eine langanhaltende Beziehung sei. Auch die generationenübergreifenden Gespräche, die in der Serie thematisiert werden, fand sie besonders rührend.

Abseits des Bildschirms teilt Michelle gerne Einblicke in ihr eigenes Eheleben und die Werte, die sie mit ihrem Mann teilt. Mit Barack, den sie als einen ihrer besten Freunde bezeichnet, hat sie zwei Töchter, Malia (26) und Sasha (23). Diese familiäre Basis und das Gefühl von Kameradschaft haben es ihr und Barack ermöglicht, über die Jahre eine stabile und liebevolle Beziehung aufzubauen. Auf Instagram hebt sie hervor, dass es wichtig sei, unabhängig vom Alter auf der Suche nach Liebe und Glück zu sein. In diesem Sinne hofft sie, dass das Publikum von "The Later Daters" inspiriert wird, ebenfalls offen für neue Beziehungen zu sein.

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama an Weihnachten, 2022

Instagram / michelleobama Michelle und Barack Obama an ihrer Hochzeit

