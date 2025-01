Die Geissens denken über das Aus ihrer TV-Show nach

Robert (60) und Carmen Geiss (59) haben sich erneut zu ihrer Zukunft als Reality-TV-Stars geäußert. Das glamouröse Ehepaar, bekannt aus der RTLII-Serie Die Geissens, verspricht für die 23. Staffel, die am 6. Januar 2025 startet, die "schlimmste Staffel aller Zeiten – mit viel, viel Drama". Doch Robert stellt in einem Interview mit Teleschau klar, dass sie das Format beenden würden, sollten die Einschaltquoten merklich zurückgehen. "Wir wollen den Leuten nicht auf die Nerven gehen", erklärt er nüchtern. Dennoch sei die Familie noch voller Elan und freue sich auf die kommenden Abenteuer.

Das Erfolgsduo produziert seit über zehn Jahren seine Serie selbst und hält dabei die ganze Familie fest im Boot. Auch die beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) nehmen weiterhin aktiv an den Dreharbeiten teil, obwohl beide bereits eigene Projekte verfolgen. In ihrer Serie "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen sie ihren persönlichen Lebensstil. Doch nicht alles ist so reibungslos, wie es vor der Kamera wirken mag. "Wir stehen auf, erst mal sind alle sehr schlecht gelaunt", witzelt Davina in einem offenen Moment und beschreibt den hektischen Alltag hinter den Kulissen: "Wir müssen uns schnell fertig machen, schminken und alles, schnell, schnell." Doch trotz Chaos und frühem Fertigmachen überwiege für die Familie die Freude an den gemeinsamen Reisen.

Robert und Carmen, die ihre Karriere mit Sportswear begannen, haben längst ein Imperium aus Mode, Immobilien und Lifestyle-Produkten aufgebaut. Dass sie das Reisen so genießen, führt Carmen auf den engen Zusammenhalt innerhalb der Familie zurück: "Wir sind viel zusammen, das ist auch das Positive." Doch Robert schaut bereits in die Zukunft und sieht die Serie als eine Art Zeitkapsel: "Vielleicht schauen wir uns das in zehn Jahren nochmal an, praktisch wie ein Fotoalbum", erklärt er mit einem Augenzwinkern. Für die einst als "schrecklich glamourös" betitelte Familie sind TV-Drehs offenbar ein Stück Familiengeschichte, die festgehalten wird.

