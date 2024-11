Oft unsinnig: Darum streiten sich Shania und Davina Geiss

Unter Geschwistern ist ein Streit ganz normal und oft klärt er sich auch schon nach kurzer Zeit. Genauso ist es auch bei den beiden Töchtern von Robert (60) und Carmen Geiss (59). Gegenüber RTL verraten die beiden, weshalb und wie oft sie miteinander streiten. Davina Geiss (21) geht auf die Frage des Senders ein: "Sehr oft, heute Morgen war das letzte Mal." Dann verrät sie den bizarren Grund für ihren aktuellsten Disput: "Weil ich den besseren Spiegel genommen habe, um mich zu schminken."

Im Gegensatz zu den oft unsinnigen Streitereien müssen die beiden Schwestern sich mit wesentlich belastenderen Situationen beschäftigen. Seit sie Kinder sind, stehen sie in der Öffentlichkeit, das heißt, ihr gesamtes Leben wird in den Medien thematisiert. Auf die Frage des Mediums, wie sie mit besonders fiesen Schlagzeilen umgehen, antwortet Shania (20) ganz locker: "Uns ist das irgendwie egal, denn wir sind damit aufgewachsen." Auch ihre große Schwester ist ausnahmsweise gleicher Meinung: "Das geht in ein Ohr rein und aus dem anderen wieder raus."

Nicht nur über den Umgang mit Gerüchten sind die beiden einer Meinung – auch bei Spekulationen über ihre finanzielle Situation geben sie wenig preis. "Mein Kontostand bleibt bei mir", betont Davina. Im Interview wird deutlich, die Blondinen leben schon lange nicht mehr vom "Geld von Mama und Papa." Stattdessen treten sie selbst in die Reality-TV-Fußstapfen der Eltern. Sie regeln ihr Einkommen mit ihrem eigenen Format "Davina & Shania - We love Monaco". Auf die Sendung, in der die beiden ihren Schwestern-WG-Alltag in Monaco zeigen, ist Robert besonders stolz. "Für uns bedeutet das auch, dass wir in der Erziehung einiges richtig gemacht haben", erzählt er exklusiv gegenüber Promiflash.

Instagram / the_real_davina_geiss Shania und Davina Geiss

RTL2 Carmen, Robert, Davina und Shania Geiss

