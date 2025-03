So stellt sich Sängerin Leony ihren Traummann vor

Sängerin Leonie Burger, bekannt als Leony (27), hat sich in einem Gespräch mit der Bild offen über das Thema Liebe und Partnerschaft geäußert. Die ehemalige DSDS-Jurorin, die aktuell solo ist, vermeidet Dating-Apps wie Tinder und wünscht sich stattdessen eine "Oldschool Love", wie sie sie auch in ihrem neuen Album besingt. Als Vorbild nennt sie ihre Eltern, die seit 34 Jahren ein Paar und seit 32 Jahren verheiratet sind. "Die beiden halten zusammen, auch wenn es mal schwierig wird", erklärte Leony stolz. Trotz ihrer hohen Ansprüche, geprägt von Werten wie Respekt und Loyalität, sieht sie ihren Single-Status entspannt. "Das ist kein Grund, um nachts heulend im Bett zu liegen", stellte sie klar.

Leony kritisierte außerdem die Schnelllebigkeit der heutigen Dating-Welt, in der viele Menschen ständig auf der Suche nach etwas Besserem seien. Besonders Dating-Apps stünden für diese Entwicklung. Im Kontrast dazu hob sie die Werte hervor, die ihr wichtig sind: Anstand, Respekt und die Fähigkeit, in einer Beziehung füreinander da zu sein. Zur Verdeutlichung dieser Werte nannte sie als Beispiel auch ihren Vater, der ihr immer die Tür aufhält und sie geprägt habe. Ihre Ansprüche spiegeln sich auch im aktuellen Titelsong ihres neuen Albums wider, der ein Plädoyer für die klassische Vorstellung von Liebe darstellt. Für Leony bedeutet Gleichberechtigung im romantischen Kontext nicht den Verzicht auf höfliche Gesten, wie sie selbst klarstellt: "Mir sind Anstand und gewisse Werte extrem wichtig bei einem Mann. Wir reden zu Recht heute sehr intensiv über Gleichberechtigung. Doch ich mag es auch, wenn der Mann mir den Vortritt lässt oder mich zum Essen einlädt."

Aufgewachsen in der Oberpfalz, zieht Leony, die ebenso weiß, was sie nicht will, ihre Inspiration auch aus ihrer engen Verbindung zur Familie. Ihre Eltern haben ihr das Bild einer intakten und liebevollen Beziehung vorgelebt, was sie nach wie vor beeindruckt. Durch ihre Musik verarbeitet sie ihre Ansichten und Gefühle zu diesem Thema und lässt ihre Fans an ihren Gedanken teilhaben. Privat gibt sich die Sängerin bodenständig und hegt den Wunsch, eines Tages eine ähnlich stabile und respektvolle Partnerschaft zu führen wie ihre Eltern. Dass dies in der heutigen Welt vermeintlich eine Herausforderung darstellt, stört die Musikerin nicht – sie bleibt optimistisch, dass die richtige Person irgendwann ihren Weg kreuzen wird.

Getty Images Leony, Sängerin

RTL+ Leony, Sängerin

