"Nicht einfach": Das denkt Leony wirklich über Dieter Bohlen

Sie äußert sich ehrlich! Leony sitzt neben Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30) und Katja Krasavice (26) in der diesjährigen Jury von DSDS. Vor allem Dieter – das Jury-Urgestein der Show – machte in den vergangenen Wochen jedoch nicht unbedingt im positiven Sinne auf sich aufmerksam. So verwickelte er sich in einen Sexismus-Skandal und zerkrachte sich zudem mit seiner Juroren-Kollegin Katja. Deren Meinung in Bezug auf Dieter dürfte klar sein, doch: Was hält eigentlich Leony vom Pop-Titan?

Im Talk mit Bunte schildert die "Faded Love"-Interpretin: "Für mich ist Dieter ein netter Typ. Zu mir war er immer super lieb, auch bei den Dreharbeiten. Wir hatten immer eine schöne Zeit zusammen." Sie habe dem Musikproduzenten zu verdanken, dass sie überhaupt Teil der DSDS-Jury werden durfte und er habe sich sehr für sie eingesetzt, äußert die Sängerin. Die gebürtige Bayerin führt fort: "Klar, er ist nicht der einfachste Mensch. Das wissen wir alle, und das ist ja auch okay so."

Ganz okay finden die "Deutschland sucht den Superstar"-Zuschauer hingegen Dieters Verhalten wohl nicht. Im Rahmen der diesjährigen ersten Liveshow konnte der ehemalige Modern Talking-Sänger anscheinend nicht anders, als sich selbst im Dauertakt hochzuloben und zu feiern. Ein User schrieb in den sozialen Medien in Bezug darauf sarkastisch: "Das Motto heute: Dieter Bohlen ist der Geilste."

Anzeige

Getty Images Leony im Rahmen der Radio Regenbogen Awards 2023

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen auf der Bühne

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de