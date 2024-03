"Es nervt": Leony reagiert auf Hate-Welle für ihren EM-Song

Und schon wieder hat Sängerin Leony mit Hassnachrichten zu kämpfen! Vergangene Woche gab die "I Can Feel"-Interpretin bekannt, dass sie zusammen mit OneRepublic und Meduza den offiziellen Song für die Fußball-EM 2024 singen wird. Zuletzt hagelte es ordentlich Kritik, weil sie als einstige DSDS-Jurorin angeblich zu unbekannt gewesen sei. Auf Instagram macht sie ihren Kritikern jetzt eine Ansage: "Hört doch auf, mich dafür zu hassen, ich kann da nichts für. Es nervt!" Dabei geht die 26-Jährige vor allem auf einen bestimmten Kommentar ein.

"Kann mir jemand erklären, warum sie den EM-Song macht? Und dann nicht einmal auf Deutsch! Null Sinn", kommentierte ein User unter ihrem Beitrag, in dem sie die Neuigkeiten verkündete. Die "Remedy"-Interpretin reagierte prompt auf die Aussage und versuchte sich zu erklären: "Erstens: EM bedeutet Europameisterschaft, nicht deutsche Meisterschaft. An diesem Turnier nehmen ganz viele andere Länder teil, in denen einfach nicht Deutsch gesprochen wird. Warum sollte der offizielle Song des ganzen Turniers auf Deutsch sein?" Als weiteren Kritikpunkt führen die Fußballfans vor allem an, dass sie "Major Tom" von Peter Schilling (68) als Torhymne hören wollen und nicht Leonys Song. "Da kann ich doch nichts für Leute! Das ist nicht meine Entscheidung gewesen", konterte die Sängerin. Sie betonte aber auch, dass sie sehr viel Zuspruch und positive Rückmeldungen von Fans bekomme. "Ich freue mich auf den Song", kommentierte eine Followerin.

Ursprünglich sollte Kim Petras (31) den offiziellen Fußball-Hit zusammen mit der US-Popband OneRepublic und dem italienischen Produzenten Meduza aufnehmen. Das verlief jedoch im Sande, weil es zu Terminüberschneidungen bei der "Unholy"-Interpretin kam, wie Bild berichtete. Daher sprang die 26-Jährige für ihre Kollegin ein. Das Lied soll im Mai veröffentlicht werden.

Getty Images Leony im Dezember 2021 in Leipzig

Getty Images Kim Petras während der Brit Awards 2023

